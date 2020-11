Guatemala protesta

Noviembre 23, 2020 - 11:55 p. m. 2020-11-23 Por: Editorial .

El jueves pasado a los guatemaltecos les llegó la gota que rebasó su paciencia con el Gobierno y con el Congreso, de mayorías oficialistas.



El presupuesto nacional aprobado para el 2021 redujo los recursos para educación, salud y seguridad, sus mayores necesidades, mientras los ampliaba para obras de infraestructura que se les entregarían a empresas privadas.



La discusión fue a las carreras, sin dar la oportunidad a la oposición y sin generar el debate esperado.



Pocas horas después se iniciaron las protestas, que terminaron con el incendio de una parte del Parlamento, las exigencias de renuncia al presidente Alejandro Giammattei y con centenares de manifestantes encarcelados o heridos.



Lo de la ley de presupuesto, que terminó suspendiéndose este lunes debido a los hechos ocurridos, fue el último golpe para un país donde el 54% de población está en la pobreza, no se brindan oportunidades y la corrupción afecta todas las esferas del poder.



A ello se suma un gobierno que a un año de su posesión no ha cumplido sus propuestas y genera rechazo, como se evidencia en múltiples encuestas.



La salida a la crisis no se vislumbra ni con la renuncia del Presidente, como lo sugirió el Vicepresidente dispuesto también a dejar el cargo, “por el bien del país”.



Lo que se necesita es relegitimar al Estado a través de una nueva Constitución que garantice los derechos esenciales a la población, castigue la corrupción y asegure las oportunidades para un país sumido en la desesperanza.