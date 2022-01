El secuestro de Alexánder Domínguez

Enero 19, 2022 - 11:55 p. m.

2022-01-19

Por:

Editorial

Hace seis meses, el 17 de julio del año pasado, Alexánder Domínguez realizaba trabajos de mantenimiento y reparación en el acueducto de Villacolombia, corregimiento del municipio de Jamundí, cuando hombres armados lo secuestraron.



Desde entonces no se sabe nada del funcionario vinculado a Vallecaucana de Aguas, la empresa que gestiona varios acueductos rurales en el departamento.



Qué pasó con Domínguez, a dónde se lo llevaron, si fue secuestrado por motivos de su trabajo o personales, o si se trató de un plagio con fines económicos son interrogantes que siguen sin tener respuesta.



Es difícil entender por qué si se conocía la situación de orden público y de inseguridad que se vive en la zona rural de Jamundí, no se dispuso de la seguridad que requerían los trabajadores.



Por ello sus familiares están desesperados y demandan respuestas de las autoridades después de estos meses sin tener noticias suyas ni pruebas de supervivencia.



Hasta ahora las investigaciones oficiales y del Gaula no arrojan resultados concretos, por lo que se mantiene la recompensa por $100 millones para quien brinde información sobre su paradero.



Saber qué sucedió con Alexánder Domínguez, quiénes y por qué lo secuestraron, así como procurar su regreso sano y salvo debe ser la prioridad para las autoridades.