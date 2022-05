¿El puente del nunca jamás?

Mayo 18, 2022 - 11:50 p. m.

Ochenta meses, es decir casi siete años, ocho prórrogas, un incremento en sus costos que no se conoce, y la insatisfacción creciente de las comunidades que exigen la terminación de una obra vital para la comunicación entre Cali, Candelaria y los barrios que crecen en sus inmediaciones.



Pese a ello, el puente de Juanchito no se termina, se mantiene el contratista, reconocido por sus demoras en otras obras de infraestructura en la región, y la gobernación del Valle se limita a informar que es posible que su terminación se producirá en el 2023.



Es decir, han pasado ya dos gobernadores, está a punto de terminarse la ampliación de la vía hacia Candelaria, pero el puente a duras penas va en la mitad.



Y no se ven adelantos en su construcción ni personas trabajando en ella, ausencia justificada ahora en la supuesta escasez de hierro en el mercado mundial, como antes fue la pandemia y las temporadas invernales o las licencias ambientales.



Tampoco se ve la mano de la Contraloría General de la Nación que vigile e informe sobre el uso que se le han dado a los aportes nacionales, ni se sabe de los informes que debería exigir cuentas sobre la extraña demora.

Por todas esas razones, es cada vez más posible que el puente de Juanchito no se termine.



Y que los vallecaucanos sigan recibiendo disculpas sobre la increíble demora de un puente de cincuenta metros de largo que lleva 80 meses en construcción.