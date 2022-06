El peligro de las gualas

Junio 22, 2022 - 11:55 p. m.

2022-06-22

Por:

Editorial .

La noticia se registra a diario: una guala se accidenta por problemas mecánicos, hay heridos e incluso muertos y se presentan daños a la propiedad.



El más reciente accidente ocurrió el martes en el sector de Montebello y dejó siete personas lesionadas.



Y aunque parezca increíble, el 10 de junio pasado una guala se estrelló dos veces en el mismo día, primero contra una vivienda y tres horas después contra un muro de un colegio.



En lo que va del año se han reportado 65 siniestros, con un saldo de tres muertos y 15 heridos, provocados por ese tipo de vehículo de transporte público que no está regularizado y atiende principalmente en zonas de ladera o donde el sistema masivo no llega.



Mientras tanto 185 conductores, casi uno por día, han sido multados por no tener la revisión tecnicomecánica, circular sin Soat, manejar sin licencia de conducción o cometer infracciones de tránsito.



El riesgo en que se han convertido las gualas para sus pasajeros, los peatones y la ciudad, no puede ignorarse, lo que obliga a las autoridades a realizar el control que se necesita y hacer cumplir las normas que están hechas para brindar seguridad y protección a conductores y ciudadanos.



Ejercer esa autoridad es imperativo así como encontrar las soluciones, aplazadas por tanto tiempo, para que ese medio de transporte público, que llega a sectores donde no lo hace el MÍO, se integre de manera legal el sistema masivo y pueda ser vigilado como corresponde.