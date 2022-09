Septiembre 21, 2022 - 11:55 p. m.

2022-09-21

Por:

Editorial .

Según las autoridades locales, el día sin carro y sin moto busca crear conciencia sobre el uso de medios de transportes menos contaminantes.



Pero no se puede desconocer que generará dificultades a los caleños, entre otras razones, porque el MÍO no puede prestar un servicio eficiente a los usuarios adicionales que debería transportar, los que no podrán movilizarse en más de 700 mil vehículos particulares que circulan en Cali.



Sin embargo, todos debemos poner de nuestra parte para no hacer de esta iniciativa, que tiene propósitos loables, una jornada donde reine el desorden.



Para ello pueden recurrir al trabajo en casa que facilita a muchos empleados sus labores; compartir un taxi entre grupos de vecinos o compañeros de trabajo; la flexibilización del horario laboral para que no se produzca la movilización tradicional; desplazarse en bicicleta o, como último recurso, caminar.



Estas actividades necesitan el acompañamiento de las autoridades para que no haya problemas de seguridad para los peatones.



Hoy es el día de la paciencia para que la jornada sin carro y sin moto en la ciudad no se convierta en motivo de conflicto entre lo que los ciudadanos necesitan y lo que las autoridades pretenden promover.