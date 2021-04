El cine ya no es de todos

Abril 28, 2021 - 11:55 p. m.

2021-04-28

Por:

Editorial .

Los Premios Óscar este año fueron diferentes, y no solo porque la ceremonia resultara insulsa, con pocos invitados o sin mayores emociones ni celebraciones; es decir, aburrida.



La gran diferencia con respecto a las galas anteriores es que ninguna de las películas postuladas y galardonadas se pudieron ver en la gran pantalla.



Ahora, por cuenta de la pandemia que lleva 18 meses sometiendo al mundo, los únicos canales para disfrutar del séptimo arte son las plataformas virtuales, a las que no todos tienen acceso.



Puede que los premios otorgados, entre ellos a Mejor Película, Mejor Guion y los reconocimientos a los actores en las diversas categorías, fueran acertados.



Pero el que el público en general no tuviera la oportunidad de ver los filmes o se debiera limitar a disfrutar de unos pocos, deslució el espectáculo, tanto que la audiencia de los premios más importantes de la industria cinematográfica cayó en un 58% en este 2021.



La conclusión es que uno de los grandes perdedores que ha dejado la pandemia es el cine; la magia del séptimo arte se ha desdibujado, ya no se compran boletas sino que es obligatorio hacerse suscriptor de muchas plataformas digitales para ver las nuevas producciones, y eso no promueve la visita masiva.



Y así haya opiniones en contrario, no es lo mismo ver una película en el televisor que en la pantalla de un teatro.



Ojalá la pandemia se supere lo antes posible, el cine regrese y esas películas recuperen el público que han perdido.