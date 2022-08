Cuidado con Calima

Agosto 21, 2022 - 11:55 p. m.

2022-08-21

Por:

Editorial

Calima Darién es un lugar de tradición para el descanso y el esparcimiento de las familias, que atrae a los turistas por la variedad de actividades que ofrece y por la seguridad que brinda a quienes lo visitan.



Por ello no son aceptables los excesos que se están viendo, como ocurrió durante las Fiestas de Verano de este año en las cuales se presentaron peleas, accidentes y un caos vial que ocasionó trancones de varias horas, lo que afectó a miles de visitantes.



No es la primera vez que hechos como estos suceden en Calima; las quejas de los turistas por los desórdenes y la congestión en sus vías son cada vez más frecuentes, y no parecen tener respuestas de las autoridades municipales.



Atender esas críticas y darles soluciones debe ser prioridad para los gobiernos local y departamental que deben proteger al que es uno de los patrimonios turísticos del Valle, en el cual prima la recreación en familia.



Quienes visitan Calima están obligados a mantener el orden, atender las recomendaciones que se les hace y cuidar un lugar que los acoge con calidez a la vez que les ofrece su belleza, variedad y tranquilidad para que disfruten durante el descanso.