¿Cuándo regresa el MÍO cable?

Marzo 22, 2023

Luego de tres meses de suspensión del servicio, los pobladores de la ladera de Cali se preguntan cuándo volverá a funcionar el MÍO Cable.



A principio de este año Metrocali aseguró que la necesidad de hacer una revisión técnica y realizar mantenimiento preventivo obligaba a interrumpir durante 30 días el sistema de transporte que atiende en la Comuna 20.



Poco después se conoció que el operador no había renovado el contrato y que sería la empresa encargada del MÍO la que asumiría esa labor de forma directa.



El tiempo ha pasado, ya casi se cumplen 90 días y no se tiene razón clara de cuándo el MÍO Cable volverá a prestar el servicio.



Cuando se decidió instalar ese sistema de transporte complementario se hizo pensando en las necesidades de quienes viven en las zonas más altas de la ladera, que hasta entonces estaban a merced del transporte ilegal.



Si bien aún no se atiende a la población esperada, para la mayoría es un alivio disponer de los teleféricos para su movilidad y en los horarios en que más lo necesitan.



Por ello reclaman que el MÍO Cable regrese pronto y que Metrocali les garantice que se les seguirá brindando la posibilidad de un medio de transporte que ha mejorado su calidad de vida y de paso le ha abierto posibilidades económicas y de desarrollo turístico a su sector.