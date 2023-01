Control y orden en Cali

Enero 26, 2023 - 11:55 p. m.

2023-01-26

Habilitar espacios para realizar piques de carros o acrobacias en motocicletas no es la solución que esperan los caleños para acabar con el caos y el peligro que generan las carreras ilegales de vehículos.



Las denuncias no son nuevas: cada vez es más frecuente ver competencias de motos y carros en las vías públicas de la ciudad o que en las noches se tomen calles transitadas para realizar esas actividades.



El resultado son obstáculos en la movilidad, congestiones viales y accidentes que muchas veces terminan en tragedias.



Y como la capacidad de la autoridad de Tránsito no da resultados para impedir el desorden, ahora el mandatario local propone pactar acuerdos con los grupos que promueven ese caos.



Su solución es que se creen corredores en la ciudad para que se practiquen el motocross y los piques de vehículos “de manera regulada, con protección y la institucionalidad”.



La propuesta genera incertidumbre y no es la que esperan los caleños, que exigen control y autoridad para poner freno a quienes de esa manera constituyen un peligro, desconocen la ley y las normas básicas de convivencia.



Es un deber de las autoridades garantizar la tranquilidad en la ciudad, hacer respetar las leyes y, en primer lugar, proteger la vida de los ciudadanos que se ven expuestos por esas prácticas.