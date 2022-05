Ambulancias: ¡peligro!

Mayo 26, 2022 - 11:55 p. m.

2022-05-26

Por:

Editorial .

A pesar de los escándalos y a los anuncios sobre meterlas en cintura, las ambulancias en Cali siguen protagonizando hechos que ponen en peligro a la ciudadanía.



No hay día en que no ocurra un accidente del que sean responsables, que sus conductores cometan infracciones o incurran en transgresiones motivadas por la guerra del centavo que promueven algunas clínicas.



Y mientras ello sucede la Alcaldía se queda en los anuncios, sin tomar las medidas definitivas que se necesitan.



Está bien que, como se ha informado, se embargue a las 14 empresas de ambulancias que acumulan 116 multas de tránsito sin pagar.



También que se suspensa la licencia a 33 conductores que de forma reiterada han cometido infracciones.



Pero las medidas deben ser drásticas pues se trata de un servicio público que no se está prestando como se debe y se ha convertido en un peligro para la sociedad.



Hay que revisar las políticas bajo las cuales se otorgan los permisos de funcionamiento, cambiar por ineficiente el sistema que define cómo prestan la atención, y ejercer una vigilancia estricta para verificar que se cumplen los requisitos.



Y ante todo, hay que acabar con el cartel de las IPS que pagan a las empresas de ambulancias, a sus conductores y a los paramédicos para que les lleven los involucrados en accidentes que serán cubiertos por el Soat.



Cali no puede seguir siendo víctima del caos que producen las ambulancias ni de la falta de decisiones que le pongan fin a los problemas que ocasionan.