Gracias a Gilhodes

Diciembre 04, 2022 - 11:40 p. m.

2022-12-04

Por:

Víctor Diusabá Rojas

Ha muerto el profesor Pierre Gilhodes. Se marcha un hombre al que le debemos el hecho de tratar de explicarnos los males que padecemos y a los que nos hemos acostumbrado, comenzando por la violencia y la inequidad.



Francés, radicado en Colombia durante medio siglo, Gilhodes representa esa rara avis que son los colombianólogos. Por lo que son en sí: estudiosos venidos de lejos a husmear esta realidad para, luego, quedar atrapados en ella. Y tan seducidos como fascinados luego de adentrarse en una sociedad extraña para la que no existe la capacidad de asombro.

En especial, frente a tantacosa disparatada que sucede a diario.



Por eso mismo, la ‘colombianología’ debería ser una especialidad más anhelada. Como sucede en otras partes. Por ejemplo en España, donde los hispanólogos venidos de otros lares aportan muchas luces sobre esa materia tan frágil y delicada que es la historia.



¿Por qué no hay tantos colombianólogos como amerita ese caso tan particular que somos? ¿O sí los hay pero no se les da la importancia debida? Esto último es probable. Aquí suele decirse que con qué derecho viene gente de fuera a entrometerse en nuestros asuntos. Nada extraño. Basta con saber que en esta tierra es muy complejo adquirir la ciudadanía colombiana si quien lo intenta no forma parte de los cariños palaciegos. Igual, el profesor Gilhodes, y otros que se han dedicado a esta causa de escudriñar nuestro devenir, merecen nuestro agradecimiento.



Más allá de que a veces lo suyo, y lo de sus colegas, no pase de los círculos académicos. Por eso resulta importante que haya quienes salgan al rescate de estos trabajos y procuren su difusión.



En estos días, la profesora Olga L. González citó a Gilhodes. Olga, valga el paréntesis, en buena hora anda empeñada en desenterrar la memoria y las ideas de Gabriel Turbay, ese hombre a quien la ignorancia y el fanatismo han condenado por décadas, sin detenerse en su sensatez, quizás la más indicada para cambiar de verdad el rumbo de Colombia a mitad del siglo pasado.



Olga llama la atención sobre un documento de Gilhodes: ‘El 9 de abril y su contexto internacional’. Lo encuentran en la web*. No esperen respuestas allí a lo que sigue sin saberse sobre ese día crucial de nuestra Nación. Lo que sí hay ahí son elementos que, juntos, enseñan todo cuanto allí se tejía en el seno de la Conferencia Panamericana y tan variados intereses en juego.



Adelanto un par de extractos:



El General George Marshall, (ni más ni menos) jefe de la Delegación

norteamericana propone un tema nuevo para la agenda: la acción contra los movimientos subversivos. Inmediatamente Argentina contraataca pidiendo considerar la propuesta de Guatemala sobre el no reconocimiento de los regímenes antidemocráticos. Los Estados Unidos a su vez no quieren que la Conferencia discuta de propuestas económicas. Los enfrentamientos entre la Delegación argentina que dirige el canciller Bramuglia y la de los Estados Unidos son de una gran violencia.



Eso, antes del magnicidio de Gaitán.



Y sobre los hechos acaecidos el viernes aquel, Gilhodes recuerda esto del célebre Paul Rivet, colombianólogo también en su época: El conflicto que se produjo es la propia consecuencia del profundo sentimiento democrático que anima al pueblo colombiano. Es lamentable que haya estallado en el momento en que la Conferencia Panamericana está reunida en Bogotá pero es inexacto establecer cualquier relación entre los dos acontecimientos…



¿Qué fuerzas pudieron estar detrás de la decisión de dejar por fuera a Jorge Eliécer Gaitán de la delegación colombiana que representaría al país en la Conferencia? Y, ¿qué fuerzas estuvieron detrás de la invitación de un inédito funcionario de Palacio a los liberales, en medio del incendio, para negociar con el presidente Ospina Pérez?



Ahí está a la mano el documento para que saquen sus conclusiones. Una buena forma de reencontrar a Gilhodes o de descubrirlo. Nunca es tarde.

*https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/36152