El Gobierno y la prensa

Febrero 05, 2023 - 11:40 p. m.

2023-02-05

Por:

Víctor Diusabá Rojas

“La democracia se consolida a través de las garantías plenas para el diálogo y para la participación plural. Por eso recordamos que es la máxima autoridad del Estado quien está llamado a ser especialmente tolerante con la crítica y mantener un discurso donde predomine el reconocimiento del derecho de los medios y de los ciudadanos a tener posturas críticas a su administración”.



Ese es el llamado de atención que en días pasados le hizo al presidente Gustavo Petro la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Tirón de orejas que no resulta de la simple percepción como tampoco de militancia política alguna. Que quede bien claro esto, sobre todo ahora que todo aquel que disiente de este gobierno y de sus enfervorizados partidarios, queda graduado de inmediato, aparte de opositor, de conspirador.



Pues aquí, en lo que señala la Flip, no hay más que hechos. Para ser más exactos, trinos, esos que brotan día y noche de la cuenta del prolífico tuitero, aparte de Presidente de la República, que hoy ocupa la Casa de Nariño



Ahí está el detalle, como diría Cantinflas (nunca mejor traído a lugar). Eran 34 entonces, ya deben de ser más, las intervenciones que por esa red ha hecho Petro, dirigidas a nueve medios de comunicación. ¿Con qué ánimo? Según el Presidente, nada más que en procura de defenderse: “Soy tolerante con las críticas de los medios del establecimiento pero tengo todo el derecho a defenderme y a defender el programa del gobierno por el que las mayorías de la sociedad votaron”, escribió en su cuenta para responder a la Flip.



Interesante echarle una mirada a ese párrafo, ni siquiera entre líneas, porque no es necesario: “Soy tolerante con las críticas...”, empieza por decir Petro. Pregunto: ¿No es acaso la tolerancia una obligación mínima en razón del alto cargo que ocupa, por lo que, en consecuencia, no hay ningún mérito para reconocerle como tal? Ni más faltaba que usted no fuera tolerante con las críticas, señor mandatario. Y, si le parece, acepte este consejo: preste más atención a las pullas que a las salvas de aplausos, casi siempre fatuas e hipócritas, más aún cuando quien las recibe está en el poder.



Precisa Petro, en su trino: “críticas de los medios del establecimiento”. Habla quien, sin tacha, ganó las elecciones con un discurso a nombre del anti establecimiento. Sería bueno entonces que el Presidente le dijera al país cuáles medios de comunicación forman parte de ese establecimiento que menciona. Y cuáles, en cambio, cuentan con su absolución. Y, de paso, cuáles periodistas están en una y otra orilla. Porque entonces (medios de comunicación, periodistas y, sobre todo, ciudadanía en general) sabremos a qué atenernos.



No nos vamos a decir mentiras. En este país siempre ha existido una prensa ‘amiga’ con el poder y otra que no lo es tanto. Lo que no huele bien es que sea el propio “representante gubernamental de Colombia”, como le gusta autodenominarse a Petro, quien trace esa raya. Poco ejercicio democrático hay en esa actitud. Volvamos al trino aquel: “Tengo todo el derecho a defenderme y a defender el programa del gobierno por el que las mayorías de la sociedad votaron”.



Por supuesto que sí, la defensa es un derecho. El lío es cuando, para defenderse, uno elige la victimización, receta fácil de vencer en el mercado de las pasiones y en esos escenarios tan apropiados para ellas como son las redes sociales. Fíjense cómo enseguida Petro respondió a la Flip saltaron no pocos tuiteros afines a su causa a tildar a esa organización de ser de extrema derecha y de ponerse al servicio de los medios del ‘establishment’.



¿Pensaba lo mismo el petrismo sobre la Flip en agosto pasado, cuando ella señaló al saliente gobierno de Iván Duque de “implementar una política lesiva contra la libertad de prensa”? No.



Presidente, antes del próximo trino recuerde a Thomas Jefferson, quien dijo, con toda seguridad antes que usted: “Prefiero prensa sin Gobierno que Gobierno sin prensa”.