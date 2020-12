¡Gracias!

Diciembre 14, 2020 - 11:45 p. m. 2020-12-14 Por: Vanessa De La Torre Sanclemente

No encuentro mejor palabra para definir lo que han sido estas semanas desde que me obsesioné con llevar regalos a tantos niños colombianos que, seguramente, pasarían una Navidad sin estrenar un juguete. Sin la llegada del niño Dios. Porque -qué triste, lo sabemos- el niño Dios llega más a ciertos hogares que a otros. Y los niños colombianos también lo saben.



Este año, a través de Caracol Radio, mi nueva casa periodística, emprendí una campaña para conseguir regalos donados por todo aquel que quiera hacerlo, para entregarlos a niños necesitados.



Llamé amigos aquí y allá para que me regalaran lo que pudieran. Con mi equipo nos pusimos como meta tres mil regalos para entregar a 10 fundaciones. 300 por fundación. Y al cierre de esta columna, llevamos casi 3500.



Es decir: 3500 niños colombianos van a recibir un regalo navideño por cuenta de la solidaridad de tantos, de quienes han dejado sus regalos en los almacenes Éxito que tan generosamente nos abrieron sus puertas en todo el país; de los chicos y chicas de Taxis Libres que se sumaron a la Campaña; de Paula Quintana y OQ Shoes cuya donación llegará esta semana a niños de Guachené en Cauca y Buenaventura en el Valle.



Gracias a Planeta y a Random House por tantos libros; a General Motors, al Centro Comercial Andino y al portal de la 80 de Bogotá; a Klaxen, a Colombina, a Biorray Laboratorio, a Uber, al Ministerio del Deporte, a Inversiones Jomg, SK Berge y a Confiar Cooperativa Financiera. Gracias con mayúscula a la Policía Nacional por seguirme la cuerda, a los costeños de Finsocial, Equinorte, Tecnoglass y a Super Giros de Nariño.



Estoy convencida de que la solidaridad nos cambia a todos, nos suaviza el fin de un año estrepitoso, nos hace sonreír y, especialmente, alegra a esos chiquitos que esperan al niño Dios. Gracias.



Realmente ha sido conmovedora la respuesta de tantos que se han sumado a esta campaña. En el Pacífico los regalos llegarán a Chocó y a Buenaventura donde, de la mano del Maestro Esteban Copete, enviaremos juguetes y zapatos.



Para aliviar las necesidades nada es suficiente pero a todos nos gusta recibir un regalo en navidad, ¿no? Por eso esta obsesión y por eso la gratitud con todos los que lo han hecho posible. Hasta el 24 de diciembre, en la página y las redes de Caracol Radio y en las mías, podrán encontrar las historias de esas sonrisas que son el mejor regalo en estos tiempos complejos. Y quien quiera sumarse todavía lo puede hacer.

Gracias, de nuevo. Gracias.



