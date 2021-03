Colombia post Covid- 19

Marzo 12, 2021 - 11:35 p. m. 2021-03-12 Por: Ricardo Villaveces

El trauma que la pandemia ha causado ha sido monumental. La globalización mostró su cara oscura al propiciar una expansión del contagio sin precedentes tanto por la cobertura como por la velocidad de transmisión. La respuesta ha sido también impresionante por la severidad de las cuarentenas, y por el fantástico resultado de la ciencia y de la industria farmacéutica al poder ofrecer ya un portafolio de vacunas con buen pronóstico de efectividad.



Lo lamentable ha sido la ausencia de un liderazgo global de quienes deberían haber propiciado esa acción colectiva tan necesaria.

Seguramente serían muchas las vidas que se habrían salvado con gobernantes responsables y que respetaran a los expertos. Lo mismo pasará con las vacunas si el tema se sigue manejando con un enfoque aislacionista.



Para Colombia los retos serán inmensos pues se ha creado un retraso muy significativo frente a logros que se habían alcanzado en las últimas décadas en temas como la reducción de la pobreza, el sistema de salud, el desempleo y la protección a la vejez.



No es menos preocupante el deterioro de las finanzas públicas, pues el gasto público que se ha destinado a mitigar el impacto de la pandemia ha llevado a unos niveles preocupantes de endeudamiento y a que las calificadoras de riesgo pongan en observación nuestra economía con un riesgo alto de que perdamos el grado de inversión, se nos encarezca la deuda y se dificulte el ingreso de capitales externos.



Paradójicamente lo complejo de la situación crea a su vez una oportunidad para que se lleven a cabo ajustes de fondo en varios frentes, que tarde o temprano tendrán que ser revisados. Corregir situaciones perversas y deficiencias en nuestros sistemas de salud, de protección a la vejez, de la política que afecta al mercado laboral y de la política tributaria van a ser tareas para este gobierno o para el que venga, si se quiere avanzar en el logro de una sociedad mas justa, con más oportunidades de empleo y con mas posibilidades de ser sostenible.



Por eso es tan relevante la propuesta presentada por Fedesarrollo y denominada ‘Hacia un Nuevo Contrato Social’ que muestra la importancia de ver estos temas de manera integral y de como es posible lograr importantes avances si se enfrentan de manera conjunta (El documento con estas propuestas se puede consultar en www.fedesarrollo.org.co).



El espacio en esta columna no permite extenderme en la misma, pero la recomendación para los responsables de la política, muy en particular para el Presidente, y para quienes aspiran a tener un futuro político en 2022, y sus equipos, es que la tengan en cuenta y la analicen con el cuidado que se merece.



Lograr cambios de esta dimensión es un reto complejo. Por eso es necesario que los políticos y en particular el Congreso analicen estos planteamientos en forma desprevenida y valoren que se trata de una propuesta equilibrada que promueve el crecimiento y el empleo y simultáneamente da un gran énfasis a la reducción de la pobreza, la equidad y la protección de los grupos mas vulnerables. Es la hora de la responsabilidad.