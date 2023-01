Exportar ‘energías limpias’

Enero 21, 2023 - 11:45 p. m.

2023-01-21

Por:

Rafael Nieto Loaiza

La Ministra de Minas y Energía reiteró en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos que “no van a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo”. Le llovieron críticas.



Petro salió en defensa de su Ministra y dijo que “el turismo y la exportación de energías limpias” permitirían “sustituir la matriz de exportaciones [y que] una fuerte inversión en turismo y en generación de energías limpias […] en un corto plazo llenaría los vacíos de dejaría le economía fósil”.



Fui crítico de distintos aspectos de la gestión de Iván Duque. Pero no hay duda de que su tarea en la transición a energías alternativas fue notable.

El Gobierno multiplicó 31 veces la capacidad de generación alternativa de energía (en 2018 había dos proyectos con apenas 28MW, el 0,12%) y terminó su cuatrienio con 879 MW alternativos operativos.



Además, hay proyectos en construcción impulsados por la administración Duque, que deben entrar en operación en este 2023, con capacidad de 4.500 MW adicionales.



Ahora, de las buenas proyecciones que traíamos en energías alternativas a pasar a “la exportación de energías limpias” que propone Petro hay un techo gigantesco.



De hecho, ahora mismo el sistema eléctrico nacional está en una situación de estrés. Hay menos certezas en la capacidad de generación en relación con el aumento de la demanda y, en consecuencia, están subiendo los costos por kilovatio consumido.



Si de acá a dos años los 2.400 MW de Hidroituango no entran en los plazos establecidos, las renovables se retrasan y ocurre un fenómeno de El Niño, no solo se pagará más sino que va a haber racionamiento. Confiemos en que no sea ese el escenario.



El punto es que aunque Colombia tiene una matriz energética diversa, predominantemente renovable y cada vez con más energía alternativa, no produce suficiente energía en general para exportar ni, mucho menos, ‘energía limpia’ exportable de la que habla Petro.



Primero hay que asegurar la capacidad para satisfacer la demanda nacional, después hay que aumentar sustancialmente la producción de energías alternativas y finalmente hay que terminar de construir las redes de conducción.



Y si tuviésemos todo, todavía habría que determinar si hay mercado para nuestra energía y si somos competitivos.



En todo caso, hoy no hay un solo estudio, un solo dato, que permita pensar que a punta de ‘energías limpias’ podamos a corto o a mediano plazo sustituir en todo o en parte las exportaciones basadas en petróleo y minería, la ‘economía fósil’ que nos ha permitido crecer hasta ahora.



Por cierto, en turismo la situación no es distinta, como lo mostraré en próxima columna.



Petro piensa con el deseo. Su ataque a los sectores petrolero y minero es irresponsable, peligroso, dinamita nuestra economía y solo puede llevar a la quiebra nacional, a más desempleo y mucha más pobreza.



Sigue en Twitter @RafaNietoLoaiza