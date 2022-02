La nueva gran estafa

Febrero 20, 2022 - 11:45 p. m.

2022-02-20

Por:

Paola Guevara

Mucho en común tienen los tres estafadores más sonados del momento, y cuya historia tiene la poderosa caja de resonancia de Netflix, HBO y otros.



Anna Delvey, la falsa heredera alemana que con menos de 25 años de edad y sin más antecedentes que el personaje inventado por ella misma, se ganó la confianza del más exclusivo circuito neoyorquino, famoso por sus códigos cerrados.



No obtuvo solo mecenas de la alta sociedad y la banca, dispuestos a ayudarle a alcanzar sus más delirantes sueños, sino además una vida de viajes en helicópteros, hoteles de lujo, cenas fastuosas, moda y excentricidades, hasta que la fachada cayó bajo el peso inefable de la realidad.



Y qué decir de Elizabeth Holmes, quien abandonó la universidad de forma prematura, empeñada como estaba en ser la versión femenina de Steve Jobs. Su empresa, Theranos, alcanzó a valer 9.000 millones de dólares con base en mentiras y, como en el caso de Anna, una fachada muy bien construida que convenció a grandes inversionistas, asesores empresariales y políticos, entre ellos un exsecretario de Defensa de los Estados Unidos.



Más recientemente se ha hecho viral la historia del ‘Esafador de Tinder’, un sujeto que a través de la plataforma de citas engañó emocional y financieramente a legiones de mujeres, convencidas de que trataban con el millonario heredero de un imperio de diamantes, Simon Leviev, cuando en realidad era solo un estafador, un mitómano que usaba el esquema Ponzi para darse una vida de opulencia basada en una suerte de pirámide amorosa.



Los tres encarnan el nuevo gran mantra social: ‘Fake it till you make it’, o miente hasta que lo logres; o miente hasta que te conviertas en todo aquello que soporta tu mentira, como explica la investigadora Amy Cuddy en su famosa charla TED sobre las posturas de poder, y cómo la simple actitud, convencimiento en el discurso o postura corporal pueden alterar la percepción de los otros, hasta el punto en que su confianza puede ser abusada y sus prevenciones desactivadas hasta niveles inimaginables.



Aparte de su juventud y su fachada de éxito, los estafadores millennials contaron con el respaldo amplificador de las redes sociales. Lejos del repudio total, ganan adeptos y se han convertido en una suerte de nuevas celebridades cuya historia busca nuevos formatos para monetizarse.



Se hizo realidad la previsión hecha por Umberto Eco en ‘De la estupidez a la locura’: la visibilidad y la fama serán (lo son ya) un valor absoluto.

