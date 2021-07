Julio 25, 2021 - 11:45 p. m.

2021-07-25

Por:

Paola Guevara

Hace casi cuarenta años Águeda Pizarro fundó el Encuentro de Mujeres Poetas, del Museo Rayo, en Roldanillo. No estaba en auge, como ahora, la voz femenina; no eran los tiempos del metoo o el time’s up, y ya creaba espacios para la palabra nuestra.



Con la generosidad de quien ha vivido intensamente y está de vuelta de todo, conquistó su propia voz y ha deseado lo mismo para otras mujeres.

Vino la pandemia y se adaptó con velocidad de centennial a los nuevos tiempos y formatos, como si ninguna tecnología o brecha generacional pudieran alejarla de su empeño.



Este fin de semana concluyó el que ella misma define como el “mejor Encuentro de Mujeres Poetas de su historia”, con 250 mujeres invitadas y un récord de visitas virtuales.



Y al ver a Águeda en pantalla, una mujer sin edad, con su sonrisa amplia y serena, con sus labios rojos, con su porte y su dignidad siempre intactas, con su sensibilidad a toda prueba, me maravillé una vez más con la forma en que dirige, pregunta y conecta voces de diversas partes del mundo.



Este fin de semana releí buena parte de su obra poética. Y me permití seleccionar estos brevísimos fragmentos de ‘Euridiciente’(los que el espacio de la página permite) como una invitación a revisitar la obra de Águeda Pizarro, que debe ser querida y apreciada por todos los colombianos, y en especial los vallecaucanos que le debemos tanto.



“Mi canto de sirena

dibuja

nuestro naufragio

en un agua de llamas”.



“Un raudal

para envolvernos

y hacer de la ausencia

algo palpable

que admita

la palabra

que callaste,

al morir solo”.



“En la pesadilla

de la madre,

el recién nacido

se le resbala

de las manos

y se pierde

en un remolino

como el grito

en su garganta”.



“Tu vida traspasó la mía

como el relámpago

traspasa

la piel del cielo

con la aguja

de su luz

hasta alcanzar

la médula

del tiempo”.

