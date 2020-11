#Treinta y una menos

Noviembre 18, 2020 - 11:55 p. m. 2020-11-18 Por: Paola Gómez

Mariluz Quiñones tenía 28 años, un niño de 2 y una niña de 8. Su ex pareja, quien decía llamarse Alexánder, la mató el 4 de marzo en Potrerogrande y luego intentó suicidarse. Su verdadero nombre era Medardo, quien según familiares de la víctima ya había sido condenado por matar a otra mujer, delito por el que solo habría pagado 7 años. Ahora su condena es de 39 años.



Elsa es la hermana de Mariluz, y también fue víctima de violencia de género. Su ex pareja la encerraba, la hacía aguantar hambre embarazada y poco después de tener a su hijo, le propinó una puñalada muy cerca del corazón. No era que a Elsa le gustaran los golpes. Era que el tipo la amenazaba con hacerle daño a su familia, a sus hijos. “No te dejes pegar, tienes que salir de ahí, tienes que empoderarte”, le decía en ese entonces Mariluz a Elsa. Quién iba a pensar que años después fuese Elsa quien estuviese contando la historia de su hermana asesinada...



Carolina Carmona Sánchez tenía 40 años. Y su hermana Yolanda, 47. Un hombre con el que Carolina había sostenido una relación discutió con ella, la mató y luego mató también a Yolanda, el 26 de septiembre en el barrio El Diamante. Una semana después la Policía detuvo en Yumbo al presunto autor de ambos asesinatos.



Mariluz, Carolina, Vivian, Daisy, Dana, Maryuri, Gloria, Mónica, Orfilia, Lina… Este año, en el Valle del Cauca hasta el 31 de octubre iban #treiuntayunamenos, un 40% más que en el 2019. Por ellas, por las que han sobrevivido, por las más de diez mil que este año han denunciado delitos de violencia doméstica en la región y por las que callan se reflexiona en el mundo este #25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



Elsa dice que la muerte de su hermana la derrumbó y a la vez la impulsó a crear Fundeluz. Ahora enseña empoderamiento a mujeres de Potrero, Pízamos y Sol de Oriente. ¿Cómo lo hace? A punta de ganas, porque su ingreso proviene de la fritanga que vende el fin de semana. También trabaja con 60 niños en Rescatando Semillas, para espantarles las violencias eternas. Si quieres ayudarla, aporta a la cuenta Bancolombia 20500040476.



Junto a Paola y Elsa y un grupo experto en violencias de género realizaremos el jueves 26 de noviembre Paremos ya, un evento de El País, la Secretaría de Educación del Valle, la Fundación Kunsejana y Mujer vence tus miedos. Acompáñanos a las 4:00 p.m. por los Faceboolive de @SecEducaValle y @elpaiscali para reflexionar en torno a la pregunta ¿y usted qué está haciendo para combatir la violencia de género?

Ya nada nos devolverá a las #Treintayunamenos. Pero si enfrentamos con compromiso esta pandemia silenciosa, quizás algún día dejemos de contar víctimas, porque entendimos finalmente de qué se trata la humanidad.



Twitter: @pagope