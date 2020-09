Las tres c anti covid

Septiembre 09, 2020 - 11:45 p. m. 2020-09-09 Por: Paola Gómez

Evitar conglomerados, sitios cerrados y contactos personales. La fórmula de las tres c anti covid de la certera secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, resulta hoy más necesaria que nunca, justo después de que ella misma sentenciara que en 10 o 15 días tendremos las consecuencias de los desmanes del pasado fin de semana, cuando vimos hordas de gente desaforada en el Kilómetro 18 y su vía a Cali, montoneras callejeras que en lugar de tapabocas usaban ‘tapamentón’ y gente a la que la nueva normalidad le sonó igual a hacer cualquier barbaridad.



Entendámoslo bien, el covid no se ha ido. Llevamos más de 1900 muertos en el Valle y 21.817 en todo el país. Que hay menos ocupación de camas UCI, que hay signos positivos de recuperación es cierto, pero no estamos pa’ guachafitas. Les voy a contar cómo ‘el bicho’ se ha paseado a sus anchas entre los míos. Mi hermano tuvo covid. Él, que transporta pacientes covid en ambulancia, estuvo en cama, bajo cuidado, por sus antecedentes asmáticos. No corrió con igual suerte su cuñado, que vive bajo su mismo techo, a quien le empezó con una tosecita, que se le convirtió en tos harta, que se le complicó con una bacteria en un pulmón y que lo tuvo intubado en una UCI de Imbanaco durante 21 días y hoy su vida es un milagro.



Por esos mismos días, en casa de una amiga se enfermaron todos y la familia perdió a un primo al que el covid se lo llevó en un dos por tres. La lista de amigas y familiares afectados entre junio y agosto fue creciendo. Al tiempo, vimos también cómo la alta sociedad caleña despidió a Diego Mejía; el sector público, al ex contralor Ricardo Rivera, y el de las apuestas, a Alfonso Sanclemente, por citar algunos.



Hace apenas dos días la muerte llegó a mi apellido: Nelson Gómez, el tío, falleció tras luchar un mes en una UCI del Hospital Departamental. Caleñazo de 72 años, de las entrañas del barrio Guayaquil, salsero, de buen humor, bonachón... No hubo velación, ni despedidas, porque así de dura es esta enfermedad.



Es cierto que hay que continuar la reactivación económica, a la que ahora nos anuncian que pronto se sumarán bares y discotecas, con venta de licor y sin baile. Ojalá encontráramos la fórmula para que dichas aperturas continúen, sin exponer ni un poquito la vida.



Pero por favor, recordemos que el que no oye consejos no llega a viejo.

Memoricemos una y otra vez las tres c anti covid de la secretaria Lesmes: no contacto, no conglomerados, no sitios cerrados. Agreguémosle unas buenas dosis de ‘tal’, tapabocas, autocuidado y lavado de manos. Hagamos todo lo que sea necesario para cuidarnos y así poder respirar el resto de la vida, y para que al final de esta tempestad el corazón de esta Cali bella vuelva a latir con fuerza.



