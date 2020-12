Cuidarnos, el mejor regalo

Diciembre 16, 2020 - 11:45 p. m. 2020-12-16 Por: Paola Gómez

Ojo pues que esto no es ni bochinche, ni ‘gadejo’; ni terrorismo, ni mito urbano,ni nada que se le parezca. Hasta el 15 de diciembre, la Secretaría de Salud del Valle del Cauca reportó en Cali 85.045 personas oficialmente contadas que han sufrido Covid-19, en el Valle, 121.146 y en Colombia, 1.444.646. Y de ese gran total, en el país han fallecido 39.356, en el Valle, 3.853 y en Cali, 2.498. ¿Cuántos conocía usted? En mi familia, por ejemplo, murieron dos tíos, en un mismo mes.



Si abrimos el espectro, en el mundo se calcula que más de 73,6 millones de personas han sufrido la enfermedad, de las cuales han fallecido 1, 6 millones, siendo América el continente con mayor registro de decesos a la mitad del mes de diciembre: 785.400, mientras que en Europa van 479.800 y en Asia, donde empezó la pandemia, 290.130. Por fortuna, ya empezaron las vacunas, claro está en naciones de primer mundo,

mientras que otras, aguardamos que la promesa de tenerla en los primeros meses del 2021 se cumpla.



Volviendo a nuestra Cali, estamos en una alerta roja por el aumento de la velocidad de transmisión que llegó al 1,13, lo que según explica la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, significa que “de diez personas infectadas, se están contagiando 11 personas nuevas más”. Eso, además de que “llevamos 20 días con un número de fallecidos por encima de 12 personas, llegamos a un día a los 21 casos, cifras que no se manejaban desde agosto”.



Ahora bien, si revisamos las instituciones de salud, las camas UCI con que cuenta el departamento son 1057, de las cuales 645 están dispuestas para pacientes covid. Y hasta el martes, había 394 casos confirmados, es decir el 61% de la ocupación, 79 casos probables, que corresponden al 12%, para dejar apenas 172 camas disponibles que equivalen al 27% de la capacidad instalada. ¿Ven por qué la insistencia en evitar las aglomeraciones decembrinas que circulan en videos por estos días, como si no hubiera un mañana?



Así que el pico y cédula, la ley seca a las diez y el toque de queda a las once son necesarios y hasta deberían ser más las medidas. Siempre es bueno revisar las ‘covid cifras’ a ver si dejamos de buscarle males al cuerpo, y de subestimar lo que la enfermedad puede causar, porque a pesar de lo aprendido por el cuerpo de salud en estos meses, no sabemos cómo va a reaccionar nuestro organismo y mucho menos el de las personas que amamos.



Por eso, me gusta mucho eso que anda por ahí que dice #Cuidarnos, el mejor regalo. No nos pongamos en riesgo. Ahora, más que nunca, hay que cuidarse, cuidar a su gente y alejarse de los que no se cuidan. ¡Así de sencillo!



Sigue en Twitter @pagope