Lo del MÍO fue ‘la tapa’

Febrero 18, 2023

2023-02-18

Por:

Paola Andrea Gómez Perafan

La cifra es escandalosa: 21.000 personas se cuelan a diario en los buses del MÍO, muchas de ellas arriesgando su integridad o retando las normas de convivencia. Lo vemos a diario, en decenas de videos que se viralizan en las redes sociales y que, para rematar, le representan una pérdida de $20.000 millones al año al sistema, que atraviesa la más dura de sus crisis financieras.



Las imágenes de un grupo de jóvenes arrojándose por las ventanas hacia el interior de un bus alimentador, captadas por este diario en la Avenida Cañasgordas el pasado miércoles, fueron la tapa y evidenciaron la gravedad de un problema incontenible. Justo al día siguiente, El País vio cómo decenas de personas se colaban en el centro, entre ellas, una mujer de avanzada edad que caminó con cuidadito sobre la línea de la estación para entrar sin pagar.



El viernes, en tanto, frente al reproche ciudadano, dos jovencitas tuvieron que desistir de su intención de colarse. Algo que ocurre también en los puntos donde están los promotores de convivencia, que infortunadamente no son tantos como requiere el sistema, que al no contar con recursos tampoco ha podido renovar su convenio de vigilancia con la Policía Metropolitana.



Lo que pasa con los colados del MÍO es una evidencia más de lo que venimos lamentando sin cesar en la ciudad: la anarquía, la ausencia de autoridad y de cultura ciudadana nos está aniquilando de a poco, o de a mucho, el alma caleña. Y en ese contexto surgen expresiones como que el MÍO nunca ha sido nuestro, paradójicamente; que la gente no lo quiso desde el principio porque su trazado inicial no fue el esperado, que sigue sin suplir las necesidades mínimas vitales de la gente y que no da ni dará abasto, porque no tiene con qué.



Situación que bien han sabido aprovechar los piratas, que según una completa investigación de este diario, transportan más personas que el transporte legal, además de tener ‘empresas’ bien organizadas, con más de seis mil vehículos vinculados, a los que de vez en cuando se les persigue, pero que, como tantas otras cosas que no andan bien en esta ciudad, se crecieron de tal forma que ya son incontrolables.



Mientras tanto, los operadores del MÍO están quebrados, acaban de firmar un convenio de pago con Metrocali, que además cruza los dedos para que el Concejo le apruebe el proyecto de acuerdo 180, con el que busca recursos del orden de $1,3 billones para invertir al sistema; proyecto que ha sido cuestionado por distintas voces públicas y que incluso enfrentó esta semana a los concejales Roberto Ortiz y Fabio Arroyave, por todos los intereses políticos y económicos que rondan la propuesta.



Al final de la jornada, lo que resulta inadmisible es que sigamos sumando cifras negativas que nos dejan un saldo rojo en civismo y convivencia. Porque además de los colados, en los primeros 45 días de este año van 33.915 multados por conducir sin Soat o en estado de embriaguez, transitar por sitios restringidos, pasarse el semáforo en rojo y así sucesivamente.



O que tal el ‘vivo bobo’ que el jueves quedó atrapado en un carril de biciusuarios que quiso invadir, y en el que ya se habían remplazado los bolardos de plástico por los de concreto. Cositas que pasan a diario en esta Cali desenfrenada, en la que ojalá, insisto, la política de cultura ciudadana que se estudia en el Concejo no quede en letra muerta. No resistimos más caos, como lo que vimos con el MÍO y los colados por la ventana, que sin duda fue ‘la tapa’ de todo lo que nos pasa.



