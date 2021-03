Los 40 de Niche

Los 40

Marzo 18, 2021

Por suerte nos queda la música. En medio de este sobresalto continuo, de este homenaje al absurdo, de esta cultura de la transa, de esta pandemia de la corrupción, de esta violencia atávica, de este tributo a la demencia, de esta celebración de la inconsciencia que es Colombia, por gracia de Dios aún nos queda la música.



Y decir música, para un caleño, es decir Grupo Niche. Estoy absolutamente seguro que no hay ningún hijo de esta ciudad que no considere como parte de su identidad, de su alma, de su piel, de su esencia más íntima, el nombre y la música de esa orquesta que nació hace 40 años.



Por eso, el hito histórico de haberse convertido en la primera orquesta colombiana de Salsa que obtiene un Grammy anglo -además del Grammy latino que ya se le había entregado semanas atrás por el álbum ‘40’-, es un triunfo de todos los caleños.



Jairo Varela amó a Cali tanto como a Quibdó, su tierra natal. Su decisión de emigrar de Bogotá a Cali, cuando recién comenzaba su exitosa y exigente carrera por allá a inicios de los años 80, fue más un acto del corazón que de la razón.



Intuía que este espacio, donde confluyen el viento, el color, la calidez, la generosidad y la vibración natural de su Pacífico, era su lugar en el mundo; el perfecto rincón en el que podía echar raíces y hacer brotar el río inagotable de su genio creativo.



Y Cali le respondió como él esperaba que lo hiciera. Le entregó su barriada y también su hidalguía, su grito y su poesía, su alegría y su melancolía. Fue un amor para siempre, que ni siquiera pudo romper la dureza de la cárcel.



Jairo supo siempre que mantenerse en el corazón del pueblo era la única manera de seguir siendo un hombre libre. Por eso siguió cantando en Cali y para Cali.



Y logró hacerlo, en ese momento dramático de su vida, gracias al apoyo de un jovencito en el que vio el brillo de un genio que años después dejaría maravillado al mundo de la música latina.



Hablo del trompetista, arreglista, compositor y productor José Aguirre, otro caleño maravilloso venido de las montañas de Chinchiná, Caldas. Y lo digo así porque en esta ciudad hay caleños venidos de todas partes del mundo.



Por eso no hay casualidad -sino causalidad-, en el hecho mágico de que, 40 años después de ser creado por Jairo Varela, el Grupo Niche haya sido conducido por el maestro Aguirre hacia su primer Grammy anglo. Dios tiene formas muy poderosas de demostrar por qué nos junta en el camino.



Pero hay otra lectura de este merecido triunfo, que trasciende el brillo del mundo del espectáculo y no se puede dejar de anotar: este galardón no solo es un reconocimiento a la memoria de Jairo Varela, sino también una reivindicación de la férrea defensa que él hizo de los pueblos afrocolombianos. Porque darle a su orquesta el nombre de Niche, en un país por cuyas venas todavía corre el veneno del racismo, fue ante todo un acto de rebeldía.



La huella de Jairo sigue latente en esta ciudad, gracias no solo al trabajo impecable de la poderosa orquesta que hoy lidera su hija Yanila, sino también al esfuerzo quijotesco que adelanta su hija Cristina desde el museo que lleva su nombre. El cual, por cierto, debería recibir más apoyo del Estado y la sociedad misma.



Pocas personas han hecho tanto por Cali como lo sigue haciendo Jairo Varela desde la eternidad. No solo nos regaló una banda sonora propia, cuyos sonidos nos identifican en cualquier lugar del planeta, sino que nos ayudó a construir, desde la música popular, un sentido estético de la existencia que define lo que somos y nos diferencia de los demás: ser caleño es tener un gesto, una mirada, una forma musical de ir por el mundo. Ser caleño, en síntesis, es ser “Niche como yo”.