El diálogo de Petro en el Valle

Octubre 13, 2022 - 11:40 p. m.

2022-10-13

Por:

Ossiel Villada

Casi un año y medio después del violento estallido social del 2021, que desgarró el alma de Cali y el Valle del Cauca hasta profundidades que quizá todavía no conocemos, esta ciudad y esta región se volverán a sentar mañana para hablar sobre su presente y su futuro.



Esta vez el ahora Presidente de la República, Gustavo Petro, instalará la mesa del Diálogo Regional Vinculante, estrategia del Gobierno para definir el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.



Y creo que vale la pena preguntarse, con motivo de esa reunión, qué tanto han cambiado Cali y el Valle del Cauca desde aquella fatídica fecha – 28 de abril del 2021 – en la que inició la más absurda ola de violencia que haya golpeado a esta región en las últimas décadas.



Y vale la pena porque aquí decidimos ‘comer callados’. Aunque Cali y el Valle fueron epicentro del mayor derramamiento de sangre que se dio en Colombia durante esos hechos, y fue aquí donde se presentó el más alto grado de destrucción y afectación a población civil, la verdad es que nosotros decidimos ‘echarle tierra’ al asunto.



Es cierto. La mayoría de los caleños pasamos la página sin saber muy bien cómo fue que llegamos a la ‘cuota inicial’ de una guerra civil que convirtió a miles de ciudadanos, aparentemente apacibles, en auténticos ‘perros de guerra’ dispuestos a eliminar a dentelladas de odio a su vecino.



No tuvimos aquí una especie de ‘Comisión de la Verdad’ local que investigara lo que pasó y por qué pasó. Y ese fue un gran error.



Pero es preciso reconocer que sí hubo esfuerzos para tratar de apagar un incendio que amenazaba con extenderse en el tiempo y en el espacio.



El más fructífero fue ‘Compromiso Valle’, una valiosa iniciativa del sector privado a la que se sumaron algunos empresarios conscientes de la necesidad de crear un entorno social más sano para sus negocios. El proyecto dio frutos y sigue dándolos, aunque es claro que muchas empresas de la región no le ‘copiaron’.



Otra estrategia, la de los diálogos directos que la Alcaldía de Cali puso en marcha con quienes participaron directamente en los bloqueos y las barricadas, desactivó inicialmente gran parte del descontento popular, a través de un cuestionable modelo de adjudicación de puestos de trabajo en el CAM y otras prebendas.



Pero, por esa misma razón, en pocos meses se desdibujó y terminó convertida en leña para la olla en la que se siguen cocinando miles de frustraciones de los líderes populares de Cali.



Y esa, al final, es la gran realidad que hoy tenemos como telón de fondo del diálogo que instalará mañana el presidente Petro.



La verdad es que las causas objetivas del estallido del 2021 en Cali siguen allí, sin que en la ciudad se haya puesto en marcha una real estrategia de intervención que permita conjurar la amenaza latente de una nueva explosión.



Con el agravante de que cada vez más esta es una ciudad sin control, pues ahora su Alcalde apenas si tiene tiempo para defenderse de los escándalos de corrupción que lo enredan.



Y en el Valle - sobre el que volveré después -, la situación no es muy distinta. Porque ahora, a la tensa situación de Buenaventura, se ha sumado la guerra de los narcos en la zona rural de Jamundí y el terror que imponen las bandas criminales del centro y norte del Valle.



Así que el diálogo vinculante, con el que Petro busca definir su Plan de Desarrollo y sentar las bases de su estrategia de Paz Total, debe empezar por ver y atender esa realidad. O este Valle, me temo, se volverá a ‘prender’.