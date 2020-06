El covid no tiene IVA

Junio 25, 2020 - 11:40 p. m. 2020-06-25 Por: Ossiel Villada

Según la OMS, el periodo de incubación del coronavirus Covid-19 es de 2 a 14 días. Es decir que solo el próximo viernes 3 de julio sabremos con total exactitud cuál fue el impacto que dejó, en materia de contagios, la desastrosa jornada del día sin IVA que se realizó el pasado viernes 19 de junio en todo el país.



Y justamente ese día, según ha ratificado el Gobierno, los colombianos estaremos asistiendo a una nueva jornada presencial y virtual de compras sin IVA, la segunda de tres que se han previsto para este año.



Es decir, volveremos como si nada a la gran ‘fiesta’ del contagio masivo, sin ni siquiera saber a ciencia cierta de qué tamaño fue el ‘guayabo’ que nos dejó la fiesta pasada. En Cali ya sabemos que cinco contagiados estuvieron ese día en la calle, felices en el ‘shopping’.



Pero eso somos. De ese tamaño son la estupidez y el ‘importaculismo’ típico de un país que históricamente se ha escudado en una imagen religiosa para no asumir ninguna responsabilidad frente a su destino. Si el Sagrado Corazón de Jesús hablara, estoy seguro que ya se habría mamado del “En vos confío” y hace rato nos habría denunciado penalmente por abuso de confianza.



Lo que pasó no se entiende, es absurdo, no tiene lógica. Casi todo un país -liderado por sus propios gobernantes-, se lanzó masivamente a la calle a comprar televisores en el momento más crítico de la peor crisis sanitaria del último siglo, cuando la humanidad no ha logrado encontrar ni la primera arma para enfrentar a un virus letal y con un desbaratado sistema de salud a punto de colapsar. ¡Con razón fuimos el hazmerreír del mundo!



Y no hay que ser adivino para advertir que algo similar pasará el próximo viernes. Ya el Gobierno descartó la idea de hacer una jornada 100% virtual y dijo que bastará con que en los almacenes se pongan marcas en el piso, horarios ampliados y unos cuantos frascos más de antibacterial, porque por arte de magia todos vamos a tener ahora sí un comportamiento ejemplar.



Y no me extraña ese particular manejo de la pandemia ‘a la colombiana’.

Es lo mismo que hacemos con todas las manifestaciones, ideas y expresiones del mundo globalizado.



Aquí ‘platanizamos’ por completo el asunto y en menos de nada pasamos de hablar del “aislamiento inteligente” -que nos daba tanto ‘charm’-, a la fase folclórica de “lo que fue, fue”. Y resolvemos el asunto echándonos mentiras.



¿O cómo más se explica que el presidente Duque salga como si nada a anunciar que extiende hasta el 15 de julio una cuarentena obligatoria que él mismo desmontó hace rato? ¿O cómo se entiende que el Alcalde de Cali anuncie cada semana un nuevo toque de queda que nadie cumple?



Sí, el onanismo intelectual es un deporte nacional y por estos días se practica en todos lados: en la Casa de Nariño de Bogotá y en la Colonia Nariñense de Cali. Cada quien, a su manera, se ha hecho a la idea de que somos inmortales, que lo estamos haciendo muy bien y que todo Ok.



Se ha vendido la idea de que estos tres días sin IVA son indispensables para sacar al país de la recesión y esa es una verdad a medias. El consumo de los hogares es solo una de las cinco variables que determina el comportamiento del PIB y solo con esa receta no vamos a reactivar una economía impactada por un shock mundial de escala insospechada.



Si este fuera un país serio, estaríamos pensando en tener no uno, sino 365 días sin IVA. Y en quitarle impuestos a las empresas que generan empleo. Y en gravar más esas fortunas inmensas de los intocables que pueden aportar más. Y en muchas otras cosas.



O sea, estaríamos aprovechando la oportunidad para hablar de cómo redistribuir riqueza para apostar por la vida. No de cómo invitar a la muerte a la fiesta del covid sin IVA.