Las declaraciones del Papa

Octubre 23, 2020 - 11:40 p. m. 2020-10-23 Por: Muni Jensen

El documental se llama ‘Francesco’ y debutó esta semana en el festival de cine de Roma. Esta biografía del Papa argentino de 83 se hizo famosa por sus declaraciones sobre las uniones de personas del mismo sexo. “Son hijos de Dios. Tienen derecho a una familia. No deben ser expulsados ni ser miserables por esto”. Y llegó más lejos, al declarar que es necesario crear una Ley de unión civil para que estén cubiertos legalmente. Titular en el mundo entero.



No es la primera vez que Bergoglio plantea el tema. En 2010, como obispo en Argentina opinó a favor de la unión civil, y años después, en una entrevista de avión después de un viaje a Brasil pronunció la famosa frase “Si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar?”.



Aunque para algunos en la comunidad Lgbtq el Papa se ha quedado corto y sus palabras son contentillo para no entrar en el tema de matrimonio y adopción, el debate está vivo.



Las palabras del Papa sobre asuntos sociales y económicos, y sobre el papel de la Iglesia han transformado el tono del papado desde su primer buona sera en el balcón del Vaticano en marzo de 2013. Simpático y extrovertido, amigo de la gente y sencillo, rompió el protocolo rígido de su antecesor y mostró una cara más tolerante y enfocada a los pobres.



A veces imprudente, mete los pies en la política y muestra su sangre peronista. Su última encíclica, Fratelli Tutti, es una guía y una advertencia sobre el riesgo de retroceder como sociedad en un mundo post covid, pero también es una feroz crítica al tribalismo político, la xenofobia y el populismo, y una denuncia a los intereses económicos individuales. Para sus críticos, un manifiesto socialista. El Papa tiene claro el pulso de la sociedad, y aún en medio de una de las instituciones más rígidas del mundo, cambia con su tono lo que no logra con doctrina.



El ala más conservadora de los católicos, liderada por los obispos de Estados Unidos, ha montado una feroz resistencia al Papa argentino. La gran ironía es que esos mismos líderes, los que más critican la supuesta ‘agenda gay’, han enfrentado y protagonizado los escándalos de pedofilia y encubrimiento más pavorosos del mundo.



Mientras decae el número de feligreses y parte de la jerarquía se enfrenta al Papa, entre público, incluyendo los católicos, ha cambiado radicalmente su posición sobre el tema. Hoy más del 70% de los encuestados en EE.UU. están de acuerdo con el matrimonio gay mientras en 2004 el 60% se oponían.



En los países desarrollados el número de feligreses ha disminuido por millones. Los bautizos se han reducido por más de 40% y la bajísima asistencia a la misa (en números pre-covid) ha resultado en bancas vacías y venta de iglesias. El crecimiento de población de Asia y África balancean los pálidos números. ¿Corto circuito con los feligreses?



El papa Francisco llegó al Vaticano en medio de un mundo convulso. Ha hecho lo posible, dentro de los límites de su cargo y la vehemencia de sus críticos, por atravesar las jerarquías y llegar con su voz directamente a su pueblo. Sus palabras sencillas e incluyentes, un sano contraste a la ola de histeria populista alrededor del mundo, se oyen aun cuando la Iglesia enfrenta retos ideológicos, escándalos horribles, acusaciones de corrupción y miles de desertores. Ya disminuido por los años, con un solo pulmón y oposición dentro y fuera de Roma, ha dibujado en siete años una cara más tolerante e incluyente de la Iglesia, y ha demostrado con su fe y sus constantes acercamientos a líderes de todas las religiones -y con su creciente desenfado- que el poder no se tiene que ejercer a gritos.



Jorge Mario Bergoglio, sacerdote octogenario de Buenos Aires aficionado al fútbol, que entiende los males del mundo desde una perspectiva de compasión, en una Iglesia rodeada de nubarrones, sigue alcanzando titulares con mensajes de tolerancia y paz en un mundo lleno de conflicto.



