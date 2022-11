Noviembre 07, 2022 - 11:45 p. m.

2022-11-07

Por:

Miky Calero

En nuestra adolescencia, o al menos en la mía, soñábamos con cambiar el mundo. Crecí en la era del hipismo, movimiento que despertó la conciencia de muchos. Fui rebelde contra una sociedad mojigata y mezquina como la nuestra. Idealizábamos con poder construir una sociedad humana más justa, respetándonos entre nosotros y también a la flora y la fauna.



Muchos de los que crecimos en la era del ‘Che’ Guevara lo idealizamos, vimos en él a esa persona que representaba la lucha contra las injusticias y algunos, terminaron en guerrillas como el M19.



Creo que eso les pasa también a algunas personas que quieren trabajar en la política y sueñan con ser concejales, alcaldes, gobernadores, senadores y hasta presidentes, sueñan con servir al ‘pueblo’.



¿Pero qué pasa con el tiempo? ¿Se sostienen esos sueños… impolutos? O poco a poco se olvidan y pasamos a ver más el beneficio propio en vez del colectivo.



En el caso del hipismo la historia es fuerte, ya que muchos murieron en el intento porque fue una época donde también se vio en las drogas una manera de ver otras realidades o como una forma de escapar de esas realidades. Otros ‘hipies’ se olvidaron de esos sueños y pasaron a engrosar al statu quo y con fuerza… Eso que en un momento tanto criticamos.



Yo recuerdo que en esa época oía una canción de un grupo de rock de nombre ‘Ten Years After’. La canción decía: “I love to change the world, but a don’t know how”. Quisiera cambiar el mundo, pero no sé cómo. Creería que a gran parte de los que llegan a la política se les olvida el sueño en el camino, el poder es algo que termina corrompiendo en la mayoría de los casos.



En mi profesión de fotógrafo he participado haciéndole fotos a muchos de ellos y cuando llegan al estudio y conversamos siempre me convencen y he creído en su sinceridad. Pero con el tiempo la mayoría me han decepcionado. Aclaro, no todos, pero contados con los dedos de las manos los que no lo han hecho.



Voy a tener que consultar con Gloria H para que me explique por qué somos así. En qué momento se nos perdió el camino, porque creo que nadie con ‘tres dedos de frente’ me puede decir que vamos bien.



P.D. Alguien me dijo alguna vez “es que nosotros en América del Sur somos unos salvajes y así nos mira el resto del mundo”. Yo me pregunto, ¿quiénes son más salvajes’, ellos que llevan dos guerras mundiales y ahora se están dando ‘chumbimba’ entre Rusia y Ucrania. Qué tal China haciendo demostraciones de poder lanzando misiles al mar. O el loco dictador de Corea ‘mostrándole los dientes’ a todo el mundo. Estados Unidos no se queda atrás, salen varios desadaptados y asesinan en serie y compran guerras por doquier. ¿Quiénes son los salvajes? ¿O será que todos lo somos?