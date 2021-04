Reformas y añoranzas

Abril 26, 2021 - 11:45 p. m.

2021-04-26

Por:

Miky Calero

Una verdadera reforma debería empezar por un cambio total de nuestros pensamientos y la manera que vemos la vida. Definitivamente somos una nación, una república, una democracia (qué se yo qué somos), pero con unos cimientos frágiles y a punto de dejar caer el ‘edificio’.

Cuando desde el Ejecutivo se propone una reforma tributaria donde se dice que se va a gravar productos con IVA para después devolverlo, ¿qué tiene el Ejecutivo en la cabeza? En un país en el que la corrupción se come la mayor parte de la torta presupuestal, qué le hace pensar a ese señor que el IVA devuelto va de verdad a llegar a los más necesitados, cuando sabemos que la realidad es que lo que llegaría sería poquitísimo porque lo grande se lo roban los corruptos.



Cómo se puede hablar de una reforma para lo social, cuando tenemos un Congreso robusto de politiqueros ganando salarios desproporcionados y un gobierno más robusto que no propone una austeridad real sino que sigue creciendo en asesorías y aparato burocrático. ¿Qué nos pasa?

¿Cómo vamos a poder ser viables como nación? ¿Donde realmente haya una verdadera justicia social y no seamos gobernados por extremos donde lo que hacen es para ‘alimentar sus egos’ y favorecer sus círculos más cerrados? Así como vamos la extrema derecha ayudará a que la extrema izquierda llegue al poder y seguiremos siendo una república fallida. Es hora de un gobierno distinto de verdadero centro unificado y con una visión, como la de la Merkel en Alemania o la de Mojica en Uruguay.



Añoro los tiempos en que los problemas se podían resolver entre las partes, hablando personalmente. Tengo una pregunta para mi sistema de salud, que es Colsánitas a la que llevo pagándole cumplidamente por más de treinta años, sin poder hablar con alguien de carne y hueso. Voy de grabadora en grabadora y horas en el teléfono con la esperanza que me resuelvan mi inquietud, que haya una persona que me hable personalmente y que tenga el tiempo de ayudarme de una buena manera a resolver el problema y que no me cree más. Añoro esos tiempos donde uno hablaba con el gerente del banco, donde las comunicaciones eran de persona a persona, estoy mamado de hablar con máquinas y robots.



PD: El chiste del año provino de un expresidente que dijo que en 68 años de vida nunca había dicho una mentira. Qué buen chiste. Acaso ese señor no es mortal como todos nosotros que obviamente hemos mentido en algún momento. ¿O será que estamos viendo la segunda, tan esperada llegada, del mesías?



PD 2: Bien por el ejemplo de la canciller federal de Alemania la señora Merkel que gobernó por 18 años con austeridad, vivió en el mismo apartamento que tenía antes de ser elegida y nunca tubo servicio doméstico, entre el marido y ella sacaban tiempo hasta para lavar la ropa, verdadero ejemplo. Cuando le preguntaban porque usaba la misma ropa, contestaba me eligieron para gobernar no para modelar.

