‘Rabo de paja’

Noviembre 22, 2021 - 11:45 p. m.

2021-11-22

Por:

Miky Calero

‘Venderle el alma al diablo’, ‘veleta, va para donde el viento sopla’, regalado, vendido, lambón y muchos otros términos que tienen el mismo significado, las personas que por dinero, por prestigio, por avaricia o muchos otros motivos terminan sacrificando sus principios o su moral por adquirirlos. Este tipo de personas no se le pueden ‘arrimar a la candela’ porque salen quemados, por lo cual tienen que ‘andar por entre las ramas’, evitando la confrontación o la justicia para no ser ‘puestos al descubierto’.



Traigo a colación este tema ya que como estamos a vísperas de elecciones, es en estos tiempos donde se alborotan todos esos comportamientos.



En el periodismo y en los medios suele suceder; es importante tener la independencia de poder decir e informar sin sesgos o sin ‘deber favores’ y más importante aún, es poder denunciar cuando toca. Hay que tener mucho cuidado de no recibir ‘coimas’ que muchas veces vienen disfrazadas de contratos y convenios, que no necesariamente sirven a la sociedad.



El activismo ambiental y social basado en verdades demostrables es algo muy bueno, pero también de mucho riesgo; hay gente que no le gusta que le ‘pisen los cayos’. Ejercerlo es un acto de valentía en un país de tan grande doble moral.



Nos hemos acostumbrado a callar la verdad, a no mirar a los ojos del otro y decir lo que sentimos; expresarnos libremente con respeto, pero con contundencia.



Una cosa muy distinta es atacar desde el ego y otra es hacerlo desde la reflexión que pueda conducir a esclarecer algo que sea para el bien común. Muchas veces se confunden las palabras que son dichas con fuerza a que sean irrespetuosas, ‘mejor coma callado’ es el consejo de muchos, ‘aprenda a agachar la cabeza’.



Creo pertenecer al grupo ‘sin miedo a la candela’ y quiero mantenerme así ya que hasta ahora después de casi veinte años como columnista de El País de Cali que siempre me ha abierto las puertas y en la mesa de trabajo de Oye Cali, nunca he recibido un peso, ejerzo por amor a la verdad, seguiré denunciando cuando haya que hacerlo por el bien de mi país. Con los gobiernos con los que he colaborado, nunca he tenido contratos o convenios y mucho menos he recibido plata, y así mantengo mi independencia.



Pero lo más importante de uno es no tener ‘rabo de paja’, es poder dormir plácidamente; que una mala conciencia no lo despierte en las madrugadas o no le permita conciliar el sueño. Tan sabroso que es cuando se logra dormir tranquilo apenas pone uno la cabeza en la almohada.



Como dijo Juan Domingo Perón “Hay distintas clases de lealtades: las que nacen del corazón, que son las que más valen, y las de los que son leales cuando no les conviene ser desleales”.

