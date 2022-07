Julio 18, 2022 - 11:45 p. m.

2022-07-18

Por:

Miky Calero

Estos son algunos datos tomados de la página de la ONU sobre cambio climático: “El dióxido de carbono (CO2), que representa alrededor de dos tercios de los gases de efecto invernadero, es en gran medida producto de la quema de combustibles fósiles. (Ipcc).



El metano, componente principal del gas natural, es responsable de más del 25% del calentamiento que estamos experimentando hoy. Es un contaminante poderoso con un potencial de calentamiento global 80 veces mayor que el CO2 en los 20 años posteriores a su liberación a la atmósfera” (Hoja informativa sobre las emisiones de metano, Pnuma).



¿No es claro? ¿No son estos datos contundentes? Estamos poniendo en riesgo la continuidad de la especie humana y cuando hablamos de empezar a desmontar nuestra dependencia de los combustibles fósiles, nos parece que es una locura para la economía, pero yo me pregunto, ¿para qué nos sirve ‘la economía’ cuando no tenemos un medio ambiente sano?



Estamos en un punto de quiebre, ¡es ya o es ya! Así que, ¿para qué seguir explorando más pozos, cuando nuestro énfasis debe ser en buscar nuestra energía en fuentes limpias como el agua, el sol y el viento?



Estoy de acuerdo con el presidente electo, Gustavo Petro, sobre lo que debe ser una prioridad, más que cualquier otra; no más concesiones petroleras para las grandes compañías que solo les interesa la plata en los bancos y no en las manos de los que de verdad la necesitan, los más desprotegidos. Me gustan las propuestas del nuevo gobierno, que nuestro empeño debe estar en proteger los recursos naturales, en fomentar el campo para tener soberanía alimentaria sostenible en el tiempo.



Vemos con admiración a los jeques árabes, sus extravagancias y sus incalculables riquezas, cuando sus vecinos del África muren de hambre. (Mmmm). Vemos cómo la humanidad se mata en guerras absurdas por el oro negro. Así el que tiene el control sobre él, es el que pone las reglas de juego. ¿no es eso absurdo?



Rusia tiene en sus manos a Europa, porque cuando llegue el invierno los hogares necesitan del gas ruso para calentar sus casas y no morir de frío, Putin tiene el control porque tiene el petróleo y el gas.



Si las fuentes de energía fueran del sol y del viento, que no tienen fronteras, nadie dependería de las arbitrariedades de sus vecinos. Así que no le tengamos miedo al cambio, tengámosle más miedo a los desastres naturales por nuestros abusos.



Apoyemos todas las iniciativas que van encaminadas a dejarles un planeta en equilibrio para los que vienen atrás, es nuestra responsabilidad, estamos en el tiempo del punto de quiebre.