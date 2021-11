Porque sí, porque no

Noviembre 08, 2021 - 11:45 p. m.

2021-11-08

Por:

Miky Calero

Cuando de pasiones se trata y especialmente en la política, la crítica es superior a la objetividad. Todo lo que haga la oposición es malo, no importa que también se hagan cosas buenas. Me refiero a los extremos, llámense izquierda o derecha.



Criticamos porque sí y porque no, y lo más curioso es que muchos de los que critican, no salen nunca de su cómodo entorno para aportar algo para el bien común. Siempre esperamos que otros solucionen los problemas.



Muchas veces las críticas vienen de información de las redes que son imprecisas (fake news) y que no verificamos antes de lanzarnos en ‘rastre y rifle’ a despotricar de los que consideramos nuestros enemigos.



Un componente que no ayuda es el temible ego, ese man siempre esta presente y hace que cada uno de nosotros, en menor o mayor grado, seamos poseedores de la verdad absoluta, eso quiere decir que ¿hay más de 8 mil millones de verdades, complejo, no?



Nos está carcomiendo el pesimismo, y solo vemos lo malo de las situaciones y no como oportunidades para aportar. La crítica constructiva es diferente a la destructiva. Desde la construcción de la mano de los que no piensan igual que nosotros, es que podríamos salir adelante con el país que tenemos y que está tan golpeado por la violencia real y la imaginaria. Muchas veces repetimos como ‘loras mojadas’ cosas que no son reales y ayudan a aumentar el pesimismo que es tan negativo.



Otra cosa que nos mata a todos es que no somos capaces de escuchar, porque mientras el otro habla ya nosotros estamos listos para rebatirlo todo, obramos desde el ego y no desde la cordura. Es importante aprender a escucharnos con atención y si tenemos que rebatir, que es normal, lo hagamos desde el conocimiento cierto y no desde la especulación y la pasión.



Pongo un ejemplo para ilustrar esto; en el programa radial Oye Cali en el que participo como colaborador, entrevistando al alcalde Jorge Iván todos nos quejamos porque no se habían restaurado rápidamente las estaciones del MÍO y los semáforos, algo que nos duele a todos, es correcto. El señor Ospina esbozo sus argumentos que a mí me parecen entendibles. Para hacer todo eso hay que sacar una plata que no está presupuestada en el plan aprobado, lo que quiere decir en pocas palabras hay que salir a buscar la plata y si no se hace correctamente en lo público puede ser investigado por peculado, palabra que yo en mi ignorancia no entiendo mucho, pero es algo como si se toma de otra asignación puede ser denunciado e ir a parar en la cárcel.

Afortunadamente ya se están reparando y volveremos a tenerlos funcionando, ojalá que los operarios del MÍO también colaboren y se bajen de unas pretensiones económicas imposibles de cumplir.



No todo es perfecto, pero no todo es malo, trabajemos juntos y en vez de criticar, aportemos positivamente, es responsabilidad de todos.

