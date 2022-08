Agosto 15, 2022 - 11:45 p. m.

2022-08-15

Por:

Miky Calero

He existido desde el principio de los tiempos, he visto crearse miles de especies y soy la madre de todo lo vivo en este bello globo terráqueo, déjenme presentarme, soy ‘La Naturaleza’. En el principio todo era más agreste y la ley del más fuerte prevaleció hasta que logramos el balance natural. Vi cuando nacieron los humanos, ustedes, como especie y hubo regocijo. Y durante siglos todo permaneció en equilibrio, ustedes y las otras especies, en ceremonia y respeto.



Pero el hombre dejó que en su corazón se albergaran la codicia y la envidia y trató de encontrar en la acumulación de cosas, la felicidad, entre más poseía, más y más quería y menos y menos feliz era. Se creyó el dueño del mundo y creyó poder someter a todas las otras especies incluyéndome a mí. Se inventaron cientos de dioses y se dieron miles de muertos por culpas de las guerras religiosas. El poder los cegó y quieren que Dios resuelva todas sus embarradas, sin darse cuenta que son ustedes los únicos que pueden hacerlo.



Los recursos naturales que durante millones de años me tomó ver formarse, los empezó a explotar sin misericordia y se formaron naciones y fronteras donde el que más tiene es el más 'desarrollado’.



Mis aguas, mis bosques y mis aires se contaminaron de sus basuras y muchas especies empezaron a desaparecer por el accionar del ‘homo sapiens’. Las guerras cada vez se hacen más destructivas con armas nucleares y la destrucción masiva en segundos.



Como las 'grandes potencias' se empezaron a dar cuenta de las cagadas que hacían, miraron al cielo para buscar en otros planetas donde poder vivir, cuando es tan fácil, no es sino que me dejen volver a hacer mi trabajo y yo les garantizo que todo vuelve a reverdecer en un santiamén. Sé hacerlo muy bien y tengo el amor y las ganas, que es lo más importante.



Ya muchos de ustedes están entrando en conciencia y luz para volcar sus esfuerzos en la preservación de los recursos naturales y el balance del ecosistema. Todavía estamos a tiempo, es lo que más quiero.



En un país llamado Colombia se produjo un cambio de gobierno que promete empezar ese cambio tan deseado. Habla de proteger la Amazonia que es el pulmón por donde respiro, habla de no más combustión, quemando hidrocarburos que tanto daño le hacen a mi aire. También promete una agricultura sostenible para que no haya más hambre. Pendiente de que eso se cumpla, me daría un respiro.



Como todos somos parte de mí, la Naturaleza, pongámosle fe al proceso y trabajemos para que sea una realidad, es justo en aras de borrar la desigualdad y volver al principio, el equilibrio y balance de todo, para que la vida humana sea posible, porque si no son ustedes los que desaparecen por sus propias acciones, pero todas las otras especies prevaleceremos. Por favor, es ya o es ya. Dios y yo estamos de acuerdo porque somos la fuerza que mueve el universo.



Noticia de última hora: ¡si quieren verme en todo mi esplendor pueden hacerlo en un documental hermoso que se llama Arte Mágico por eso que ustedes llaman, algo como nesflis. ¡Se les quiere a todos por igual, hasta la vista!