Enero 17, 2022 - 11:45 p. m.

2022-01-17

Por:

Miky Calero

En un tiempo parecido a este, existió y existe un territorio cercano y algo lejano, conocido como ‘la tierra de la gozadera’. Allí sucedió y sigue sucediendo lo que a continuación narraré: ‘La minga de los amantes’…

Todos gozaban y siguen gozando sin culpa, de los regalos de la vida.

Compromiso, obligación y posesión eran palabras remplazadas por lealtad, respeto y admiración. El presente estaba allí; se bailaba, se reía y se trabajaba. Una necesidad grande de servicio, de compartir, dando y recibiendo. ¡No prevalecían ni prevalecen, promesas, ni expectativas, solo pasión y alegría, ‘La minga de los amantes’! Entre bellas ceremonias y rituales, se ofrecía y se ofrece, gratitud a la vida.



Pero un día llegaron y siguen llegando, unos políticos y religiosos, con sus discursos de odio y de miedo. Los políticos ofendidos con la minga y los religiosos con los amantes. Convencieron a la gente que la minga era para los indígenas revoltosos. El religioso, predicó el arrepentimiento y les entregó a los amantes el pecado y la culpa. Decía y sigue diciendo por sus altas voces, “ser amantes es solo para aquellos que practicaban y practican el sexo impuro”, sin tener en cuenta que ser amantes no solo se trata de las artes amatorias sino de compinchería, la amistad y la bacanería. Los tiempos ya no son iguales y siguen siendo distintos, entraron la mentira y la oscuridad, la espontaneidad se fue y se sigue yendo.



Los niños crecieron y crecen odiando a la minga indígena y rechazando a los amantes. ‘La minga de los amantes’ será y es historia patria, solo para ser leída por la eternidad, en libros pesados; los amantes serán y son perdonados en los confesionarios de las iglesias.



Traigo a colación esta historia porque cualquier parecido con la actualidad es evidente. Allí se demuestra que dos palabras que nacieron y seguirán naciendo para describir algo poderoso y hermoso se convirtieron en condena y oscuridad. Que la luz se puede convertir en tinieblas de la noche a la mañana, claro, dependiendo desde que punto se vea o se siga viendo.



Minga o minka: viene del quechua, trabajo colectivo para el beneficio general; reunión de personas distintas por un bien común. Amante: es la persona que ama, ama su familia, a su compañera, es amante del sexo, el cine, el deporte, y de las papas fritas. Qué belleza de palabras. Lo que quiero decir en otras y muchas palabras, es que el pecado es invención del hombre igual que la culpa. Que la humanidad cambió y seguirá cambiando el amor por el terror, no seguiremos creyendo en los políticos y los religiosos, que muchos, aclaro, no todos, nos mienten y nos aterrorizan. Vienen y seguirán viniendo tiempos de conciencia donde actuaremos bajo las leyes del respeto y el amor; no del odio infligido por los hombres de la oscuridad. El mundo no será igual y en el círculo de la vida de este grandioso globo terráqueo, se viene, y seguirán llegando, tiempos de luz. No más mentiras ni miedos, es tiempo del cambio.

