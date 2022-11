Los retos de Sunak

Noviembre 09, 2022 - 11:50 p. m.

Medardo Arias Satizábal

Liz Truss, primera ministra británica, duró muy poco en el número 10 de Downing Street, y la reemplazó Rishi Sunak, político descendiente de pakistaníes, acostumbrado a manejar grandes sumas de dinero, conocedor del origen y destino de los bancos.



A los descendientes de la antigua India que se apartaron y fundaron Pakistán, se les conoce en el mundo anglosajón como ‘Pakis’, denominación despectiva que viene a ser el equivalente del ‘sudaca’ para los hispanoamericanos en España.



Se enfrenta Sunak a una nación que ve con inquietud el futuro, ante los múltiples asuntos por resolver: la devaluación de la libra esterlina, las consecuencias económicas del Brexit y la guerra de Ucrania, y por supuesto la necesaria inclusión que van a solicitar ahora no solo indios y pakistaníes, sino también africanos, refugiados ucranianos, suramericanos, ya sin la rectoría de Isabel II.



Pero Gran Bretaña tiene un ministerio que otros países desconocen. Por primera vez en la historia del mundo, el país dejó atrás el rostro adusto de la política, para enfrentar, de cerca, el de los seres que la habitan, con sus miedos, fobias, aprensiones, como si en ese mundo de la administración pública y la burocracia empezaran a tenerse en cuenta las arterias del río de la humanidad: nombró hace un tiempo a la primera Ministra de la Soledad.



La designación recayó en Tracey Crouch, quien se desempeñaba como ministra del Deporte y de la Sociedad Civil. Ella, según la declaración de la entonces primera ministra Theresa May, se encargaría de enfrentar “este grave problema” de nuestro tiempo, algo que ahí tiene características de epidemia.



Alguna vez Orwell dijo que los ingleses son “ese pueblo de carpinteros, amateurs y coleccionistas de estampillas”, una frase que define de alguna manera el carácter introvertido de quienes decidieron, a través del Brexit, separarse de la Unión Europea, decisión que tuvo una fuerte oposición de la diputada laborista Jo Cox, asesinada en junio de 2016. En su nombre se creó el Ministerio de la Soledad.



Cox se opuso al Brexit. Poco antes de ser asesinada, a la salida de un acto en una biblioteca, subió fotos al Facebook en el que aparecía navegando con su familia por el Támesis. “Juntos somos más fuertes”, anotó metafóricamente. Aseguran que el hombre que le disparó y luego la ultimó con un puñal, gritó: “¡Gran Bretaña primero!



Ahí, en una población de 66 millones de habitantes, se calcula que el 14% vive en soledad. La política, en el terreno de la salud pública, se enfoca hoy en la solución de múltiples trastornos, particularmente en la población de tercera edad, donde además del Alzheimer, la depresión y otras enfermedades, su tratamiento compromete un significativo rubro del presupuesto nacional.



Este flagelo toca también a la población juvenil, situación no ajena a Estados Unidos y otros pueblos del mundo. Chicos que tienen 5000 ‘amigos’ en FB y otras redes, padecen soledad e incomunicación. ‘Hablan’ solo con sus Iphone, viajan, se enamoran, e interactúan en una ‘realidad’ virtual.



En algunas naciones de Europa como Francia, existe un programa de acompañamiento para ancianos solos. El Estado paga a jóvenes franceses o de otras culturas que estén dispuestos a conversar acerca de cine o fútbol, cosas del mundo, con adultos mayores. A cambio, estos jóvenes, estudiantes en su mayoría, reciben techo y alimento.



Aquello me hizo pensar en un cuento de Gabo en el que alguien se alquilaba para soñar, una profesión que seguramente será muy cotizada en el futuro cercano. Sé de un jubilado español con chalet, coche alemán y buena pensión, que “se cansó de hablar con su propio espejo” y viene cada año a la Florida, se sienta en cafés y restaurantes y habla con quien quiera escucharlo. Va ‘de marcha’, de un sitio a otro, buscando interlocutores.



Mientras millones desean huir de la soledad, otros, como algunos poetas, la buscan. Yeats, el bardo irlandés, compró un castillo en Galway y desde ahí escribió algo de sus mejores poemas: ‘La Torre’ y ‘La escalera de caracol’; amaba estar solo, entre el bosque y un lago. Por su parte, John Keats, símbolo del Romanticismo británico, escribió: “!Oh soledad, si contigo he de vivir/ que no seas el desordenado sufrir de turbias y sombrías moradas…”.



La poeta colombiana Piedad Bonnett. describió bellamente esa sensación de soledad cuando anochece: “Exacto y cotidiano, el cielo se derrama como un oscuro vino/ se agazapa a dormir en los zaguanes, endurece los patios, los postigos…”



Pasará tiempo antes de que tengamos una Ministra de la Soledad en Colombia. Pero antes debemos crear el Ministerio de la Envidia y otro de la Honradez.