Unámonos con Fico

Marzo 14, 2022 - 11:55 p. m.

2022-03-14

Por:

Mario Fernando Prado

En estos momentos de efervescencia y calor, nadie mejor que Federico Gutiérrez para consolidar una sólida alianza que alcanzará la Presidencia de nuestra atribulada Colombia que parecería abocada al caos y a un punto de no retorno.



Y la única forma de parar la andanada de una ultra izquierda millonaria aliada con el diablo es con un sólido contrincante que aúne al país entero y se imponga ampliamente en las urnas y evitar así el caos anárquico que se está fraguando en las alcantarillas de la baja política disfrazada con el espejismo del cambio y la reivindicación de los pobres y los desposeídos.



Fico Gutiérrez es un líder nato, totalmente auténtico, que sabe llegarle a la gente con su lenguaje que todos entienden y que transpira transparencia y confianza. Su trayectoria es limpia y diáfana. Conoce del Estado y sabe manejar la cosa pública.



No es cuota ni títere de nadie ni tiene compromisos que lo amarren y lo chantajeen.



Habla de frente y dice las cosas por su nombre, sin rodeos y sin pelos en la lengua y no le tiembla ni la voz ni la mano para denunciar la corrupción provenga de donde provenga.



Sus resultados del pasado domingo son contundentes. Sin padrinos, sin directorios, sin burocracia, sin medios y a punta de volantes, logró ganar la consulta que se disputó con pesos pesados y con peces gordos curtidos en la política y la burocracia que reconocieron su derrota y se aprestan a brindarle su apoyo (ojalá que así sea).



Por otra parte, el gesto patriótico de Óscar Iván Zuluaga de retirar su candidatura le allana de aún más el camino a la victoria al contar con la votación del Centro Democrático que le apoyará de manera irrestricta y sin condiciones y sin compromisos.



Y seguirán más adhesiones entre ellas las de los partidos cristianos Mira y Colombia Justa Libre y ojalá Rodolfo Hernández. Pero lo más definitorio será el voto de opinión que lo tiene asegurado habida cuenta su carisma y su perfil.



No sería atrevido apostarle a un triunfo en la primera vuelta, pero de no ser así, en la segunda vendrán más adhesiones porque la política otras cosas es el arte de las coaliciones.



Cuente Fico con el apoyo de muchos medios escritos, rádiales, televisivos y de las redes sociales que desde ya estamos comprometidos con su causa que es un mejor país para todos, sin odios, sin venganzas, sin retaliaciones, sin agendas ocultas, mirándole a los ojos a todos los colombianos.



¡Nos unimos o nos hundimos, querido próximo Presidente de la República!



***



Posdata: Lamento mucho que personas que habrían podido llegar al Congreso hayan ingresado al ‘pabellón de los quemados’, lo cual no quiere decir que se les acabó la vida pública porque en política nadie se muere. Me refiero a Gabriel Velasco, Juan Fernando Reyes Kuri, Yitsy Becerra, Mabel Lara, Carlos Negret, Juanita Cataño, Luis Fernando Velásquez Jr., Catherine Ibargüen, Diana Ríos, Mildred Arias, Ubeimar Delgado, Vanesa Mendoza, Camilo Trujillo y Jhon Harold Suarez entre muchos otros.

​