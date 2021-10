¿Se salvó Cristo Rey?

Octubre 04, 2021 - 11:55 p. m.

2021-10-04

Por:

Mario Fernando Prado

El proyecto presentado por la Secretaria de Turismo ‘Parque Turístico de Cristo Rey’, es una muy buena noticia para los caleños y para la imagen de nuestra ciudad que ha estado padeciendo que sitios de interés para propios y extraños, como Las Tres Cruces y Cristo Rey, han venido deteriorándose durante décadas sin que nada se haya hecho al respecto.



Las Tres Cruces por ejemplo, están hechas una cloaca sin Dios y sin ley, pero sí bajo la responsabilidad de la Arquidiócesis de Cali que en una actitud muy propia de esta entidad sigue pasando de agache ante los justos reclamos de todas las instancias municipales, y de los ciudadanos, que le exigen acciones por el deplorable estado en que se encuentra el sitio, pese a que las groseras antenas le deparan a la Santa Madre Iglesia miles de millones de pesos al año y han invadido un hito en la historia de Cali.



Por fortuna no sucede así con el monumento a Cristo Rey porque el proyecto Parque Turístico de su mismo nombre parece que va a ser una realidad.



De hecho, las Secretarías de Vivienda y Turismo, Planeación Municipal, Dagma y CVC han dado su aprobación para que a partir del año entrante se construyan los senderos y posteriormente los edificios terraza y el embellecimiento del monumento.



Estamos hablando de tres edificios (Bienvenida, Terraza y Monumento) que esperan ser visitados por unos 300 mil turistas anualmente.



Allí se podrá realizar el avistamiento de más de 500 aves, practicar deportes, contemplar el entorno rural y encontrarse con la majestuosidad del monumento a Cristo Rey, escultura construida en 1953 con sus brazos abiertos que les dan la bienvenida a los viajeros del mundo.



La inversión que tiene un costo de 30 mil millones de pesos forma parte además de un sendero de cuatro kilómetros que conectará los terrenos del viejo Club San Fernando con el cerro tutelar pasando por la Universidad del Valle que podrá recorrerse ‘a pata’ entre 2 y 3 horas y en él está comprometida la Secretaría de Vivienda del Municipio.



Me dirán que esos dineros deberían utilizarse en obras de urgencia para la movilidad y el mejor estar de los caleños pero mi consideración personal es que al menos en lo que hace referencia al monumento de Cristo Rey y sus alrededores, debe ser una prioridad ambiental y algo de mostrar en esta Cali atribulada que requiere de obras como esta que subirán la autoestima de los caleños y mejorarán la imagen de abandono que tiene la ciudad.



Ojalá que este proyecto no se engavete como tantos otros y que sea un desafío para que quién sabe cuándo, el monumento de las Tres Cruces corra con igual suerte.



Aquí tiene un reto muy grande Estefanía Doglioni, secretaria de Turismo de Santiago de Cali quien está comprometida de pies a cabeza con impulsar la remodelación de Cristo Rey.



Posdata: Así como Cali tiene unos lunares muy grandes también posee un encanto especial que debemos colocar en una balanza para que no todo sea malo y catastrófico.

