Por fin habló Invías

Octubre 10, 2022 - 11:55 p. m.

2022-10-10

Por:

Mario Fernando Prado

Hay tres opciones para solucionar el problema del hundimiento del kilómetro 14 de la vía al mar:



Alternativa uno: Pantalla Berma Caisson que consiste en una cimentación semiprofunda que se utiliza cuando los suelos son blandos con las columnas que sean necesarias hasta de 26 metros de profundidad, un muro de contención, drenajes, alcantarillados, etc.



Alternativa dos: Viaducto, que según dicen es la de mayores problemas incluyendo un daño geológico y la dificultad para la movilidad del tránsito durante el tiempo que dure la obra.



Alternativa tres: Mejoramiento de pilotes, con pilotes más delgados pero mayor cantidad, que no es la mejor opción habida cuenta el daño actual del terreno.



La recomendación de la firma Consultora es la Pantalla Berma Caisson que considera que será una solución definitiva que además garantizaría la movilidad durante la construcción del proyecto.



El costo es de $9 mil millones y se ejecutará con recursos de la Nación. Tiempo de la licitación, tres meses. Tiempo de aprobación, otros tres meses o más.



Duración de la obra, trece meses aproximadamente. Longitud a intervenir, 310 metros en tres zonas principales.



Aprobación de estudios y diseños, este sábado 15 de octubre.

Dificultades posibles: permisos ambientales, trámites de sustracción, aprobación de recursos, permisos de la CVC y otros, áreas de reserva forestal y demás requerimientos.



Como podrán advertir, se trata de una obra de gran envergadura o mejor de gran calado no exenta de todo tipo de tropiezos, ejecución que tardaría hasta 30 meses habida cuenta lo que son las obras adelantadas por el gobierno.



De ahí que debemos ser fiscales y vigilantes de este proceso y ojalá que exista una veeduría ciudadana que sea capaz de servir de puente y facilitador cuando se trate de coordinar acciones con los gobiernos municipales y departamentales y la ayuda de la bancada parlamentaria que puedan articular el proceso.



Creo que la presencia de los cuatro funcionarios de Invías, los funcionarios de las firmas consultoras, los interventores de Geotecnia y de Interfábricas que vinieron de Bogotá y los representantes de la comunidad afectada, fue una demostración del interés y el compromiso de este organismo estatal que, aunque demorado, por fin dio la cara con soluciones concretas que ojalá se adelantes de acuerdo al cronograma arriba esbozado.



Mientras tanto, que le sigan echando asfalto al hoyo y que señalicen con advertencias de peligro para que se reduzca la velocidad y se eviten accidentes, como está sucediendo ahora.



***

Posdata. Menos mal que no se recurrirá a dineros del Municipio porque ahí nos quedaríamos con el pecado y sin el género.



***

Posdata 2. Según lo expresado públicamente por la exministra de Cultura y precandidata a la alcaldía de Cali, Ángela Mayolo, mañana miércoles 12 de octubre -Día de la Raza- se reinstalará la estatua del fundador de Cali, Sebastián de Belalcázar.