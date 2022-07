Mis amigos idos

Julio 18, 2022 - 11:55 p. m.

2022-07-18

Por:

Mario Fernando Prado

No. No voy a referirme a los que se fueron, que son hartos, ni tampoco a los que ya metieron papeles como dicen por ahí y están en la antesala del momento supremo de sus existencias.



Mi tema es lo que les está sucediendo a tantos conocidos (as) que han ido perdiendo la memoria pero que están luchando por no salirse del radar y tratan de seguir siendo los que siempre fueron. Para esas personas, mi homenaje emocionado porque aún a sabiendas de que cada día están más distantes de la realidad, libran una batalla dolorosísima por acordarse de las gentes y del entorno que les ha rodeado.



Es verdad que a veces se les van las luces y dicen cosas fuera de contexto. Pero también tienen momentos de lucidez que uno quisiera que les duraran más tiempo, pero no. La ley inapelable de esa enfermedad es que avanza y avanza sin que se pueda al menos evitar, aunque a veces sí, controlar su ‘progreso’.



En día pasado me topé en un ascensor con viejo amigo viejo. Fueron 20 pisos que se nos hicieron eternos a él y a mí porque sabía que me conocía, pero había olvidado mi nombre a pesar de que de lo recordé varias veces. Yo sentía que estaba haciendo un gran esfuerzo pero fue inútil. Solo cuando me despedí y se iba a cerrar de nuevo la puerta del del ascensor me grito a todo pulmón “Siririii”, lo cual me produjo una inmensa alegría.



Son muchas las personas que están en ese estado y comienzan a desconectarse en pleno en uso de sus cabales. No recuerdan cosas simples de su cotidianidad y no le prestan atención. “Esta cabeza mía”, suelen decir hasta jocosamente para disimular que evidentemente algo pasa y ese algo son los olvidos consuetudinarios que van in crecendo lenta pero inexorablemente.



Son las personas que están idas a quienes antes les decíamos locatos y cuando sus olvidos eran peores, chiflados. Pero así y todo me gusta conversarles aunque no sepan quién diablos soy y qué les estoy diciendo. Pero eso sí, hábleles del pasado y allí se iluminan y recuerdan cosas increíbles para alguien que está en esas condiciones.



Mis amigos idos son un monumento a la vida, que se encierran en su mundo y en el que rumian sus ayeres a veces con nostalgia y a veces con alegría y se recomienda dejarles en ese limbo maravilloso al cual solo tienen acceso ellos mismos.



Quizás la más hermosa experiencia que he vivido en estos casi 900 días que llevo enviando ininterrumpidamente una canción diaria, fue la grata serenata que di a un grupo de señoras de la edad dorada en la fundación Alzheimer, quienes al escuchar las notas del piano de inmediato comenzaron a vibrar emocionadas y , atérrense , a tararear esas canciones iluminándose sus rostros y regalándome unas sonrisas que se quedaron metidas en mi disco duro.



Loor a mis amigos idos que no se han ido, repito, y que siguen estando con nosotros, y permítanme cerrar con un bolerazo que cantaba mi ronca de oro y que finaliza diciendo “se me olvidó que te olvidé, a mí que nada se me olvida”.



***

PD. Qué desfachatez la del Invías. Mandar a decir por interpuesta persona (que pidió no revelar su nombre) que anda buscando la platica para solucionar el hundimiento del Km 14, luego de que por años ha recaudado los peajes de las carreteras del Valle que antes estaban destinados al mantenimiento de la malla vial y se llevó la plata para la capital y abandonó las vías del departamento. ¿O no?