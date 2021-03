La procesión de Luisito

Marzo 29, 2021 Por: Mario Fernando Prado

Luis Eduardo Ayerbe González es un eximio pubenense que ha dedicado su existir a la arquitectura, la protección del patrimonio cultural de su ciudad y otras exquisitas actividades que no es del caso enumerar.



Cuando el terremoto de Popayán, su incansable labor en la conducción de la reconstrucción le valió muchas enemistades, pero también tuvo aciertos que le merecieron el reconocimiento por su tesón histórico y creo que hasta un esquivo premio por la edificación en espejo que diseñó para la Gobernación del Cauca, en el mismísimo patio central de su sede en el Parque de Caldas, sin contar entre otros el Teatro Guillermo Valencia, al que se atrevió a devolverle su color verde en pleno centro de la Ciudad Blanca.



Imposible resumir en estas breves líneas la impronta de Ayerbe en el panorama urbano y hasta rural de su natal, con obras como la reconstrucción de las haciendas Calibío -asaltada y ocupada por unos delincuentes disfrazados de guambianos y desalojados por la ley en cumplimiento de la constitución- y la de Coconuco del gran general Mosquera que no demoran también en intentar ocupar.



Loable igualmente el Museo de su inspiración, ubicado en la casa que fuera del poeta-soldado Julio Arboleda, que los guambianos deben tener en la mira junto con las Casas Valencia y Mosquera para acabar con la historia y la tradición y reemplazarlas por orines y popó.



Una de las últimas y muy cuerdas chifladuras de Luisito fue restablecer la procesión del Lunes Santo que logró revivir contra viento y marea de la mismísima Arquidiócesis de Popayán y hasta de la Junta Pro Semana Santa, que no se por qué diablos se opusieron a este ‘desfile sacro’, que se realizaba hace más de un siglo y que se suspendió “por esas cosas de la vida”, como reza el inmortal bolero.





Pues bien, Ayerbe se salió con la suya y reactivó esta procesión suspendida el año pasado por motivo pandemia. Sin embargo en este 2021 ha tenido la brillante idea de exhibir, desde mañana y hasta el Sábado Santo, los pasos con la presencia de los regidores, las sahumadoras, los moqueros y los conjuntos de cámara, en el espléndido escenario del Centro de Convenciones de la Casa de la Moneda colindante con el Hotel Monasterio. Se tratará pues de una muestra participativa, con personas de diferentes barrios y etnias, músicos de Piendamó, Totoró y la comunidad afro del valle del Patía

Bien por Luis Eduardo Ayerbe y esta magnífica iniciativa que podrán disfrutar todos los que se desplacen a Popayán en esta Semana Santa.

Posdata: Si algo ha caracterizado a la Primera Dama de la Nación es su modestia y su cero interés en figurar. María Juliana es una mujer sencilla a quien los oropeles del poder le ruedan y detesta la vitrina.



Por eso es falso y repudiable que la acusen de autopromover la edición de un libro con su biografía. Pero como la oposición no tiene de qué prenderse para joder a Iván Duque, vean hasta de lo que son capaces con tal de desprestigiar a nuestro Presidente.

