Inundados en oro, nadando en coca

Octubre 24, 2022 - 11:55 p. m.

2022-10-24

Por:

Mario Fernando Prado

Aquí todos hablan de recesión. De que nos cayó la roya. De que nos llevó el diablo. De qué hay que irse y está cundiendo el pánico entre ciertos sectores tradicionales. Y uno escucha esos comentarios y los respeta por cuanto cada quien es dueño de su propio miedo.



Sin embargo, lo que se ve es bien distinto a esas afirmaciones, y me explico: la propiedad raíz se está moviendo y harto.



No hay semana en que no salga un mega proyecto nuevo y los constructores y los inmobiliarios están más que satisfechos por los resultados en las ventas.



Que no se vende la vivienda usada, falso y que el metro cuadrado está por las cumbres, cierto.



Y vámonos a las fincas de recreo: miren no más el boom de El Carmen.

Hay más de diez parcelaciones nuevas con casas hasta de mil millones.



Y lo propio sucede en Dapa y Calima en donde las ferreterías y los almacenes de construcción no se dan abasto.



¿Y qué me dicen de los restaurantes en los que ahora hay que reservar con anticipación y hay una sana competencia de calidad y atención?

Igual sucede con la hotelería que registra ocupaciones muy por encima de lo previsto.



Y vayámonos a los centros comerciales que están ‘tuquios’ de gente y en donde se están abriendo locales y más locales y ni hablar de las ventas de vehículos en qué para comprar cualquier pichirilo hay que pagarlo por anticipado y colocarse en una lista de espera que puede durar hasta cuatro meses.



Y de los alta gama ni hablar: las vitrinas que exhibían orgullosamente deslumbrantes últimos modelos están vacías porque todo lo venden desde antes de que lleguen y estamos hablando de vehículos que pasaron los 300 melones y de ahí para arriba.



En los supermercados, las cajas registradoras no tienen descanso y los productos importados se venden como pan caliente.



El aeropuerto es un hormiguero de gentes de todos los pelambres que van a la conchinchina y otros destinos como antes iban a La Bocana y a Monserrate.



Los banqueros no pueden ocultar sus sonrisas y las casas de cambio menos y las remesas crecen y crecen como crecen los almacenes de decoración -ya hasta estamos en diciembre-, los cirujanos plásticos entetan y enculan a tutiplén, los limosneros solo reciben billetes de cinco mil y las iglesias registran llenos en los talegos de las limosnas.



Entonces, aquí está pasando algo, porque lo que hay es una danza de millones que pareciera no parar y es que hay una economía subterránea que ha inundado de oro blanco o negro todas las actividades económicas con honrosas excepciones y que conste.



¿Recesión? ¡Muéstrenme a ver dónde!



¿Será que lo anterior tiene alguito que ver con que nuestro litoral Pacífico el año pasado llegó casi a las 90 mil hectáreas sembradas de coca, un 80% más que lo que había en el año 2020 o será pura coincidencia?



Aunque ojo: ello no quiere decir que toda esta mencionada bonanza se le deben atribuir a semejante disparada que debería tenernos con los pelos de punta.