En defensa de Puerto Rellena

Enero 17, 2022 - 11:55 p. m.

2022-01-17

Por:

Mario Fernando Prado

Quienes insisten en cambiarle de nombre a este lugar de Cali, aducen que es ofensivo llamarle así y que suena mejor Puerto Resistencia y hasta Puerto Erre habida cuenta lo que allí se cocinó durante el pasado paro y el mal llamado estallido social, que pasó de ser una manifestación de inconformismo a unos hechos execrables perpetrados por las milicias urbanas del Eln, lo cual se corroboró con el cobarde atentado de hace diez días a los trece agentes del Esmad quienes milagrosamente no murieron en este acto de barbarie y terrorismo.



Por más ‘escultura’ que hayan erigido (?), esa sí sin llenar los requisitos que impone la administración para tales ‘monumentos’, y demás actos provocadores que claramente y desde un principio demostraron que allí había gato encerrado, ese ‘romboy’ deberá seguir siendo llamado así tal como se bautizó, o mejor como los mismos moradores del sector le pusieron.



Es como si le cambiáramos de nombre a la ‘Calle del Muerto’ por el Club Noel, ese sí remoquete que se tiró el lugar en donde una casa cuesta menos que una similar en el sector, además que se le tiene ‘fucú’ y es considerada de mal agüero. Sin embargo, no ha tenido un merecido re-bautizamiento.



Algo similar acontece con la ‘Calle del Pecado’ en la Carrera Tercera entre calles Octava y Novena y en donde funcionaron por años varios ‘grilles’, como les decían a esos lugares que competían en oscuridad y en tener meseros que se hacían los de la vista gorda por aquello del ‘maniculitanteo’ en medio de amacices atrevidos.



Y no olvidemos la ‘Calle de los Hombres’ ubicada en la Calle 12 entre carreras Tercera y Cuarta y por la que no pasaba mujer alguna y se fue plagando de travestis, sobretodo en altas horas de la noche, y que era frecuentada por el ‘sádico del Mustang’, un señorón de aquí de Cali que satisfacía sus instintos carnales mordiendo con sadismo a sus presas a quienes les dejaba de recuerdo ‘no me olvides’ cicatrices en el rostro a lo Agustín Lara.



Finalmente, unos de los sitios más ‘inn’ de Cali son Ciudad Jardín y Pance en donde existe la ‘Curva del bofe’ a la cual nunca se ha pedido que se llame distinto y así quedará para siempre por más que esté rodeada de casas y apartamentos mil millonarios.



Lo otro es que consideren despectiva la palabra rellena, siendo que en España y con el nombre de morcilla se considera una comida gourmet imprescindible en las famosas tapas y que en nuestros fogones ancestrales se prepara deliciosamente al punto que no hay fritanga que se respete sin unas exquisitas rellenas, siendo las mejores las que prepara sobre pedido la mujer de Niver Ipia en Popayán, con el ají de lulo, el mesero estrella del restaurante Camino Real, y que se pueden saborear aquí no más en Candelaria en esos rechupetudos ventorrillos a la orilla de la carretera.



Que se siga llamando Puerto Rellena y que sea un lugar gastronómico para los paladares más exquisitos.

​