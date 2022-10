Octubre 11, 2022 - 11:35 p. m.

2022-10-11

Por:

María Isabel Ulloa

Hace 14 meses en el marco del estallido social surgió Compromiso Valle, una iniciativa que a la fecha tiene más de 34 mil beneficiarios -la mayoría de ellos en condición de vulnerabilidad- en sus cinco prioridades; seguridad alimentaria, transformación de proyectos de vida, empleabilidad, emprendimiento y liderazgo. Hoy podemos decir con mucho orgullo que esta es una herramienta de impacto colectivo efectiva y referente a nivel nacional.



La iniciativa reúne a ciudadanos, empresarios de todos los tamaños, fundaciones y a la comunidad que estamos beneficiando. Sin duda alguna, Compromiso Valle se ha convertido en una gran familia donde personas que hace 15 meses no se encontraban, hoy gracias a este trabajo conjunto no sólo se encuentran, sino que trabajan juntos por una Cali y un Valle del Cauca con mejores oportunidades para todos.



No estamos hablando sólo de entrega de comida, que muchos llaman asistencialista. Aunque es importante resaltar que a través de 101 comedores comunitarios se han entregado más de dos millones de raciones de comida. Gracias a esta iniciativa 856 personas están trabajando en diferentes empresas de la región, son más de un centenar de empresas que han tomado la decisión de emplear a jóvenes en altísimos niveles de vulnerabilidad que entran a una ruta psicosocial y de formación para el empleo, además ya son más de 1000 jóvenes que han visitado estas empresas, siendo este para casi la totalidad de ellos, el primer contacto con el mundo empresarial que han tenido en sus vidas.

Esto ha reforzado la unión entre empresarios y comunidad; no sólo los empresarios llegaron a los territorios para entenderlos, sino que los jóvenes están conociendo y entendiendo el rol de las empresas.



Pensando en la generación de recursos como pilar del cierre de brechas, muchos jóvenes beneficiarios le apuestan al emprendimiento y, por ende, los hemos apoyado para el fortalecimiento de sus micronegocios. Hoy podemos decir que más de la mitad ha incrementado sus ventas, en su gran mayoría ya tienen redes sociales que les han permitido aumentar sus conexiones comerciales y algunos incluso ya generan empleo.



Finalmente, en el eje de liderazgo se ha apoyado a más de 30 iniciativas de base, así como más de 350 líderes que han podido formarse teniendo hoy mayores y mejores capacidades para ejercer un liderazgo al servicio de su comunidad.



Compromiso Valle ha significado la posibilidad de trabajo conjunto de muchas fundaciones empresariales, familiares y sociales que antes no trabajaban en rutas comunes y complementarias, y que hoy con resultados, se ha podido demostrar un impacto evidente en la población beneficiada. La cuestión no es ‘ayudar’ es impactar.



Pero, ¿este esfuerzo continuará?, la respuesta es Sí. No sólo por el próximo año, sino por muchos años más. Desde el 2023, estaremos mucho más enfocados en educación que sin lugar a duda es la base para prevenir y revertir muchas de las problemáticas que detonaron la inconformidad social. Los resultados de Compromiso Valle son contundentes y lo logrado, en términos de trabajo articulado para la reducción de brechas socioeconómicas habla más allá de los datos cuantitativos.



Unión, trabajo colaborativo, impacto colectivo son palabras que hoy son frecuentes y palpables gracias a Compromiso Valle. Los invito a sentirnos orgullosos de este modelo único, que es 100% vallecaucano. Los invito a conocer más y a unirse para demostrar que trabajando juntos somos más fuertes.



*Directora ejecutiva ProPacífico