¿Y el dragado para cuándo?

Julio 19, 2020 - 11:45 p. m. 2020-07-19 Por: Mabel Lara

Hace casi dos años el proyecto del dragado de profundización del Puerto de Buenaventura duerme el sueño de los justos en el Gobierno Nacional.

Pese a existir hoy una única propuesta, no la más adecuada, que incrementa la profundidad de acceso a 16 mts en la bahía interna y 16, 5 mts en la bahía externa, aún no se define el modelo contractual bajo el que sería posible la construcción del mismo.



En la actualidad las dimensiones del canal de acceso son de 12,5 metros y 13,5 mts; medidas adecuadas para garantizar la competitividad del puerto pero hace cinco años. Con la ampliación del Canal de Panamá las navieras empezaron a solicitar embarcaciones con mayor capacidad de contenedores, los transcontinentales, que en la actualidad no están llegando a Buenaventura por la poca profundidad de la bahía. Para que entendamos el contexto, la profundidad del canal de Panamá está en el margen de los 18 metros y año tras año los principales puertos del mar pacífico -todos los de la Alianza del Pacífico: Chile, México, Perú y Ecuador- han garantizado la amplitud de sus puertos, no así Buenaventura.



Según la Superintendencia de Puertos y Transporte entre 2018 y 2019 Buenaventura registró una disminución del 54% de su operación atribuida a la entrada en funcionamiento del Puerto de Posorja en Guayaquil, con capacidad de profundidad de 16 mts.



Es tan inconcebible la situación que hasta los empresarios vallecaucanos sacan sus frutas por los puertos del Caribe porque algunas navieras ya no están entrando a nuestro Pacífico.



En el 2015 Invías contrató la consultoría para el diseño del dragado y luego de múltiples prorrogas finalmente fue entregado el documento en 2019. En octubre de ese año, la ANI aprobó el inicio de la estructuración técnica, legal y financiera a través de una APP de iniciativa privada compuesta por las firmas Jan de Nul y Fanalca que propone realizar el dragado superior a los 16 mts y el mantenimiento de la operación por 18 años a cambio de financiarse con las contraprestaciones portuarias y sobre todo con la implementación de un peaje para el uso del canal.



Bajo ese modelo seríamos el único puerto en el país que cobraría peaje, lo que volvería a ser una desventaja competitiva y seguirían estando por encima de nosotros los puertos de Cartagena y Barranquilla que no sólo no cobran peajes, sino que fueron financiados bajo diferentes modelos con los recursos nacionales.



Es imposible que el país no le devuelva a Buenaventura al menos una parte de lo que recibe por el puerto. Al año la zona paga 22 millones de dólares de contraprestación portuaria, de los cuales 17 millones van al Gobierno Nacional y 4 a la Alcaldía. La recaudación de la Dian en aduanas en el año 2019 fue de $7.988.350 billones de los cuales para el presupuesto local solo regresó el 7% y el resto quedó en el gobierno central.



Merecemos el dragado de profundización urgentemente, y no de 14mts o 15 mts; de 16 metros para permitir el paso de embarcaciones con capacidad superior a 7 mil contenedores. Es necesario que se establezca por fin el esquema de financiación, es importante exigir una solución definitiva porque el pacífico lo merece y el país lo necesita. Ojalá la bancada vallecaucana se ponga las pilas haciendo la presión necesaria, ojalá.



Sigue en Twitter @MabelLaraNews