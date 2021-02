Promesas

Febrero 14, 2021 - 11:45 p. m. 2021-02-14 Por: Mabel Lara

“Voy a gobernar varios días seguidos en Buenaventura”, fue la promesa del hoy Presidente de la República el 30 de abril de 2018 en plena campaña electoral y luego de que se le reclamará por no asistir al debate presidencial en la Sociedad Portuaria de Buenaventura que organizaron esta casa periodística y Caracol Radio.



El candidato presidente Duque había participado en todos los foros, debates presidenciales y encuentros organizados por medios de comunicación y regiones que lo invitaron como el más opcionado presidente para la carrera 2018- 2022, pero al golpeado puerto del Pacífico colombiano jamás llegó.



Muchos recuerdan los recados de los candidatos de entonces quienes en el auditorio de la Sociedad Portuaria de Buenaventura le preguntaron directamente al líder de las encuestas por su ausencia. Uno de ellos fue Germán Vargas Lleras quien con un teatro a reventar le formuló directamente: “¿Cuántas veces ha venido a Buenaventura? ¿Cuántas veces a Barbacoas, a Tumaco? ¿Conoce usted la región del Pacífico? -Y le adicionó- ¿Es su falta de conocimiento lo que justifica su ausencia para haber venido hoy?”.



La ovación de los presentes, muchos seguidores de Vargas, validaron los reclamos de los bonaverenses y vallecaucanos. Pero como decían los viejos, “como es el desayuno se sabrá cómo será el almuerzo”, y eso es lo que ha quedado en evidencia en el gobierno, que pese a las promesas, ha ido una sola vez a Buenaventura en tres años en el poder.



En honor a la verdad este es sólo uno más de los desplantes del Estado cómplice de los delincuentes locales, quien con su desidia permite que los victimarios sigan aferrándose a las entrañas de barrios como el Juan XXIII, tierra de los Shotas y los Espartanos que se disputan la empobrecida zona de los esteros poniendo en peligro a más de 170 mil personas. No sólo ha sido este gobierno, son los gobiernos de esta nación racista, clasista a quienes no les importa lo que pasa en el Pacífico y se han hecho los de la vista gorda.



Desde que tengo uso de razón Buenaventura ha sido militarizada para resolver los enfrentamientos de las bandas criminales y como podemos evidenciar cada fin de año no ha servido para nada, o para muy poco. En lo corrido del 2021, 33 combates urbanos han sacado de sus casas a mujeres, jóvenes y niños que se desplazan de barrio en barrio cargando con la miseria a cuestas y los militares llegan, menguan los ataques y se van. Pero los problemas siguen.



También es importante reconocer que los habitantes de la ciudad son responsables de su sino trágico, mucha plata llega pero no hay quién formule los proyectos, quién ejecute, ponga a funcionar, resuelva o llame la atención nacional.



Buenaventura debería tener el apoyo nacional para reestructurar su modelo de desarrollo, como pasó con el Eje Cafetero después del terremoto de 1999. Los diagnósticos, planes y proyectos ya están listos, lo que hace falta es actuar y comprometer al Estado, este es un asunto ético de Colombia que nos compete a usted y a mí. Hay que parar ya el horror, no podemos seguir siendo cómplices de la tragedia humanitaria.



