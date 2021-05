¿Calicalabozo?

Mayo 09, 2021 - 11:45 p. m.

2021-05-09

Por:

Mabel Lara

Secuestrada, así ha estado Cali en medio del paro nacional. La ciudad se desbordó ante la mirada tímida de los gobernantes locales y la ausencia del Gobierno Nacional.



Por primera vez en la historia hemos tenido que soportar las imágenes de una capital que se va cayendo a pedazos mientras se ahoga en su propia voz de auxilio. Tal vez la imagen más dolorosa ha sido ver a los ciudadanos enfrentados unos a otros. Ese es un triunfo de los violentos que se ensañaron con los caleños y nos rompieron por dentro.



Sin lugar a dudas lo nuestro ha sido una bomba de tiempo, el tic tac del reloj venía sonando; pero que explotara en nuestras narices es una muestra de la falta de liderazgos históricos que hoy nos está pasando la cuenta de cobro.



Si se tiene la valentía para escribir estas páginas se debe tener también para decir que al Alcalde esto se le salió de las manos. Sus mensajes erráticos, su cambiada de camisa mientras la ciudad ardía, la declaración de días cívicos con marchas intrascendentes, los simbolismos de banderas en las casas y edificios cuando la gente no se puede mover; se sienten sin importancia, sin mandato, sin seguridad. Es el vacío de poder y la desconfianza. Desconfianza de una ciudad que le apostó a su proyecto de gobierno y que ha visto que se encerró entre las paredes de la Alcaldía, sin dejarse ayudar, sin oír y siempre a la defensiva.



Con la llegada de la pandemia era el alcalde Ospina el que podía destacarse nacionalmente por su experiencia en epidemiología y en salud pública, pero no entendió el momento. Acostumbrado como ha estado a trabajar en solitario cada una de las acciones de la pandemia sonaban alocadas, sólo por llevar la contraria, erráticas y fue perdiendo el apoyo local.



Luego llegaron los proyectos sin sustento jurídico que a punta de comentarios machistas, intentó justificar y al final la locura del alumbrado navideño y la feria virtual cuando todos estaban encerrados en sus casas, pasándola mal, perdiendo empleos y la vida; esa fue la gota que derramo la copa.



Los mismos periodistas que antes podíamos consultarle, hablarle y preguntarle sin tapujos nos volvimos sus enemigos, y de la noche a la mañana decidió que sólo a algunos les daba declaraciones y así vamos llegando a la mitad de su mandato resquebrajados, dolidos, abrumados, perdidos y sin liderazgos.



Le hablo, Alcalde, porque en sus manos está la responsabilidad directa de lo que viene pasando, es la primera autoridad de la ciudad y la institucionalidad hoy más que nunca importa. Cali dio ejemplo nacional de protesta social y movilización en paz, nuestra gente salió hastiada, cantando, resistiendo a los embates y estigmatizaciones, pero lo de hoy poco o nada tiene que ver con esa ciudadanía que se pronunció amparada en la constitución.



Esos actos simbólicos y de paz no se entienden cuando la gente está aterrorizada, muerta de miedo y de rabia porque no tiene gasolina, hay desabastecimiento y se siente en un campo de guerra con sus hijos en medio de los combates. Si hay intereses oscuros denúncielos, diga quiénes son, alcalde. ¡No puede seguir gobernando como llanero solitario!



Sigue en Twitter @MabelLaraNews