Buchones

Agosto 02, 2020 - 11:45 p. m. 2020-08-02 Por: Mabel Lara

De buchón está inundada la laguna de Sonso en el Valle del Cauca. Hace unos días tuve la oportunidad de sobrevolar en helicóptero gran parte del Departamento en una ruta hacia el Eje Cafetero para una visita periodística. Desde ese cielo verde, hermosamente verde, pude ver la dolorosa situación de la laguna.



Esta importante reserva natural ubicada en Buga está en riesgo por los ataques del hombre: pobladores de Yotoco, Media Canoa, El Porvenir y Puerto Berín; además de la industria cañicultora que posee extensos territorios del monocultivo a lo largo y ancho de la región.



A esto se suma el crecimiento desmedido de buchón de agua, una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, también conocida como jacinto o lirio originario de la cuenca amazónica que se ha propagado por gran parte de los países tropicales donde se le considera como ‘maleza’ y que en nuestro caso sigue ganando terreno y reduciendo el área lagunar.



Según documentos entregados por la CVC la reserva natural Laguna de Sonso tiene una extensión de 2045 hectáreas de las cuales 745 aproximadamente corresponden al espejo lagunar y las restantes corresponden al área de amortiguación.



A medida que pasan los años se ha dado una reducción del área lagunar y documentos e investigaciones vienen demostrando que incluso desde 1989 esa extensión se ha reducido a unas 510 ha, por el invasor buchón.



Consultados, me dice la CVC que han trabajado en el retiro de la especie acuática pero ha sido imposible eliminarlo del todo por los altos costos y porque esta es una tarea conjunta en donde pobladores e industriales deben hacer su parte: no sólo evitar la proliferación del buchón, sino los altos grados de contaminación y sedimentación que en la actualidad están afectando la supervivencia de las 1500 familias que viven alrededor.



Puedo estar equivocada pero el sentimiento generalizado es que las cuestiones medioambientales no son ampliamente debatidas en la región. La riqueza biodiversa del valle geográfico del río Cauca importa a un selecto grupo de ambientalistas, al gobierno departamental-local y a ‘cuatro’ gatos más que entienden la dimensión de la protección de los ecosistemas.



La laguna de Sonso es el principal humedal en la planicie aluvial del río Cauca y uno de los últimos reductos del sistema lagunar originario, autóctono, real en el Valle. Su importancia es vital para la conservación de la biodiversidad del bosque seco tropical que se denomina inundable dentro de la cuenca alta del río y su preservación es clave para la supervivencia de las familias que se abastecen en el sector.



Hoy la contaminación, los sedimentos y el buchón la están ahogando. Para la autoridad ambiental su estado de salud es bueno, pero vista desde el cielo parece un poco enferma. Quisiera pensar que no la vamos a tener en cuidados intensivos en los próximos años. Quisiera augurar lo mejor, pero por lo que vi, me quedan algunas dolorosas dudas.



