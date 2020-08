La paz habla árabe

Agosto 20, 2020 - 11:35 p. m. 2020-08-20 Por: Liliane de Levy

La noticia de un acuerdo de paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU) cayó como una sorpresa, bien recibida en (casi) todo el mundo. En medio de las angustias de la pandemia, de las guerras, las violencias y los espantos de una corrupción generalizada, la noticia de un acuerdo de paz alegra y da esperanza. Siempre y donde sea este acuerdo negociado (aparentemente durante años) en el más grande secreto se logró y salió a la luz esta semana. Toca festejarlo ya que necesitó de mucha valentía y determinación de parte de sus protagonistas en una región agobiada de pasiones exacerbadas.



Toca también reconocer los esfuerzos invertidos en su logro por la administración Trump y sobre todo de Jared Kushner, el yerno del presidente quien lideró la difícil misión. Sin embargo lo que impresiona en este acuerdo israelí-emiratos es el entusiasmo que se percibe del lado árabe. La paz, ‘El Salam’ de repente habla árabe, y lo hace sin eufemismos.



Los pueblos árabes en su mayoría parecen no aguantar más sentirse manipulados, sacrificados y explotados. Quieren vida normal, como todo el mundo y por eso el acuerdo insiste en la palabra ‘normalización’. En efecto lo normal es poder vivir en paz, trabajar y ganar un sustento decente y gozar de lo bueno que da la vida. Por lo tanto impresionó el entusiasmo de los gobernantes de los Emiratos a la hora de explicar a los medios el motivo de su decisión.



Transmito algunas de sus declaraciones. Las primeras tomadas de una entrevista que la cadena de televisión israelí ‘i24news’ le hace al doctor Ali Al-Naimi, director de asuntos de Defensa y otros departamentos de los Emiratos. Dice (casi textualmente): “El acuerdo no solo beneficia a Israel y EAU sino a toda la región y al mundo. No se limita a la seguridad o la política, viene con la idea de crear una narrativa nueva anunciadora de un futuro mejor. Con el acuerdo queremos construir puentes de respeto y confianza y dar esperanza a nuestros pueblos y sobre todo a los palestinos. No queremos permanecer eternamente rehenes del pasado. Confío que otros países seguirán nuestro ejemplo y buscarán la paz. Por el momento todos los árabes bendicen nuestro acuerdo, con la excepción de Qatar. Y los demás países de la región , con la excepción de Irán y Turquía. Los más importantes líderes del mundo nos respaldan.

Nuestros pueblos están hartos de pobreza, de odios y de divisiones.

Quieren seguridad, estabilidad y prosperidad”. Toca aclarar que los otros países árabes candidatos a pactar la paz con Israel son por el momento: Bahrein, Marruecos, Arabia Saudita y Sudán.



En otra entrevista a la cadena Sky News habló Anwar Gargash, ministro de Relaciones Exteriores de EAU y explicó: “Este es un gran día.

Necesitamos la paz en la región para sobreponernos a los momentos difíciles que todos atravesamos. Y también para neutralizar la amenaza de una anexión israelí en Palestina y restablecer en serio la solución de dos Estados que fue totalmente abandonada. El acuerdo quizás convence a los palestinos de la necesidad de regresar a la mesa de negociaciones con los israelíes para realizar su sueño de tener un país. La historia de la región es una historia de oportunidades perdidas.

Esperamos que esta vez los palestinos aprovecharán la oportunidad que nuestro acuerdo de paz les ofrece”.



Finalmente resultó importante la entrevista que la televisión francesa (Bfmtv ) le hizo al presidente libanés Michel Aoun después de la trágica explosión en Beirut que dejó centenares de muertos y heridos. Envejecido y cansado Aoun respondió a la pregunta: “¿Usted haría la paz con Israel?” con un sorprendente “¡depende!”, en vez del esperado “no”, rotundo. Dejando la puerta abierta a una reconciliación.