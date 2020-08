Vivienda y reactivación

Agosto 25, 2020 Por: Juan Esteban Ángel

“Tener casa no es riqueza pero no tenerla es pobreza” y es que la vivienda ocupa un lugar importante dentro de las necesidades de nuestra población, pues es un bien que facilita muchos beneficios sociales, el desarrollo familiar, otorga dignidad a su dueño y es una inversión durable y transable.



La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Desc, en 1966, posicionaron la vivienda como un bien vital para el desarrollo de las personas, lo que catapultó aún más la articulación de instituciones públicas, mixtas y privadas, para hacer que el acceso a la vivienda y a vivir con calidad, sea una prioridad.



Desde que en el país surgieron los primeros mecanismos institucionales y se empezó a configurar la política de vivienda, primero en 1932 con la creación del Banco Central Hipotecario y luego en 1939 con la fundación del Instituto de Crédito Territorial, los esfuerzos estatales por llevar un techo a los colombianos, algunos con éxito otros no tanto, siguen siendo un reto social pendiente en nuestro país.



Aunque desafiante, la apuesta por la vivienda tiene enormes proyecciones, pues se sabe que el 53,8% de las familias del país no tienen vivienda propia, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane, en 2019.



Hasta el 2019 el número de familias con tenencia de vivienda, ya pagada o que la estarían pagando, habría alcanzado un 46,2% y las familias con vivienda en arriendo o subarriendo para el mismo año estaría en un 35,7%, según la misma encuesta.



Hoy, en medio de las más negativas y complejas cifras de PIB, empleo, ingresos y consumo en Colombia, por cuenta de la pandemia de la Covid-19, hay importantes expectativas frente al sector de la vivienda, pues se constituye en una de las principales palancas para la reactivación económica del país, por el impacto positivo que tiene la construcción en varios sectores de la economía y en un indicador tan sensible como el empleo.



Dentro de las estrategias para reactivar el sector vivienda, el Gobierno acertadamente ha anunciado 200.000 subsidios dentro de los próximos dos años, para la compra de casa nueva, de los cuales 100.000 serán para Vivienda de Interés Social, VIS; a la vez que tiene el reto de habilitar 16.000 hectáreas para contar con suelo urbano disponible para vivienda.



El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio desde agosto 2018 a julio de este año ha asignado, mediante el programa Mi Casa Ya, un total de 66.568 subsidios a la cuota inicial y a la tasa de interés para la compra de vivienda de interés social, con una inversión de $2,1 billones en todo el territorio nacional. De los 200.000 subsidios anunciados este año para compra de vivienda, ya se han asignado más de 5400 subsidios VIS.



Hace unas semanas también asistimos al lanzamiento del programa Vivienda para Todos del Grupo Coomeva, que se articula con la política de vivienda del Gobierno, mediante el cual se espera brindar soluciones de financiación para adquirir vivienda con tasas compensadas para los asociados con recursos hasta por $430 mil millones.



Esperamos que estos importantes esfuerzos se logren consolidar, que la vivienda se convierta en realidad en una de las grandes protagonistas de la reactivación económica del país, y en una fuente de esperanza para tantos colombianos que anhelan una mejor calidad de vida.



