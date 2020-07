Covidencia

Julio 14, 2020 - 11:55 p. m. 2020-07-14 Por: Juan Esteban Ángel

Aunque es la primera vez que nosotros como generación nos enfrentamos a una pandemia, estos eventos sanitarios han estado presentes en toda la historia de los seres humanos.



Desde las narraciones de la Guerra de Troya de Homero, pasando por los tratados hipocráticos redactados alrededor de los siglos V y IV a. C., ya se hablaba de epidemias. Muchas epidemias y pandemias han estado presentes en la historia de la humanidad, entre ellas algunas muy mortíferas como la peste de Justiniano, la Peste Negra, la viruela y la Gripe Española.



Frente a esto, los humanos hemos demostrado nuestra capacidad de aprendizaje y de adaptación; hemos convivido con la calamidad, pero también hemos aprendido a afrontarla.



Científicos y laboratorios en todo el mundo trabajan a marcha forzada para conocer mejor el coronavirus y encontrar una vacuna que mitigue su propagación. Hay en desarrollo más de 90 vacunas diferentes basadas en diversas tecnologías. Algunos expertos mencionan que en el escenario más optimista la vacuna podría estar lista en un año y que tardaría en llegar a nuestro país no menos de seis meses.



Pero mientras se logran los avances biomédicos, los ciudadanos tenemos que actuar para no paralizar nuestras vidas, y el mejor papel que podemos cumplir es el del autocuidado y del cuidado a los demás.



La Covid-19 nos ha hecho entender que necesitamos cambiar la forma en que vivimos y trabajamos.



Nos va a tocar aprender, por un tiempo, a cohabitar con el virus. Las cifras de desempleo del país, que para mayo fueron de 21,4%, así como el deterioro del tejido empresarial obligan a reactivar más sectores de la cadena productiva para mitigar el impacto. Aplicar la Econovida,

privilegiar la vida, manteniendo viva la economía es un imperativo. Hay sectores que hoy piden a gritos su apertura como por ejemplo el gastronómico. Con más gente en las calles aumentan los riesgos de contagio.



No podemos dejar a los gobernadores, alcaldes o al Gobierno Nacional con la responsabilidad de nuestro cuidado. Evitar el contagio hoy está del lado de cada uno, cuidando además a quien nos rodea, ya sea en la casa, el transporte público, los espacios abiertos o su propio sitio de trabajo. Este es talvez el mayor desafío de autodisciplina social en la historia del país.



Ahora que estamos llegando al pico de contagio, las medidas de bioseguridad como uso del tapabocas, lavado de manos permanente, la desinfección constante y la distancia física deben ser una prioridad.



Igualmente, no es solo aprender a vivir con el virus, también es saber cómo este nos está enseñando a vivir, a valorar aquello verdaderamente importante: la familia, el trabajo, los amigos, y a entender que aquello que dábamos por hecho, no lo es tanto.



Si nuestros antepasados lograron superar todas esas adversidades aún con limitaciones de recursos y conocimientos científicos, soy optimista de que los avances actuales, la capacidad de innovación, los desarrollos tecnológicos, pero sobre todo la solidaridad, la cooperación, el compromiso de respeto y empatía por el cuidado propio y el del otro, nos llevarán también a superar la pandemia de la mejor manera. Aunque no podemos saber qué pasará en seis meses o un año, lo que sí podemos es aprender a convivir con el virus y adaptarnos a los cambios que ya se están produciendo, en un pacto de convivencia o de ‘Covidencia’ en el que todos nos cuidemos.



