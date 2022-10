Banca con conciencia

Octubre 06, 2022 - 11:50 p. m.

2022-10-06

Por:

Juan Esteban Ángel

Con más de mil millones de clientes en el mundo, lejos de plantear una nueva forma de operar para los bancos o de indicar que la banca tradicional no tenga valores, la banca ética (en algunos casos llamada también social) se enfoca en un propósito máximo: que el dinero logre un cambio social positivo relevante; es decir, que se busque un rendimiento económico con conciencia, poniendo el rendimiento social al mismo nivel de los resultados financieros.



Esto se logra básicamente de cuatro formas: invirtiendo en iniciativas que hagan bien a toda la sociedad; haciendo préstamos destinados a actividades con un valor social añadido -creación de empleo, inserción sociolaboral de personas excluidas, apoyo a procesos productivos limpios, amigables con el medio ambiente etcétera; dándole acceso al crédito a personas excluidas del sistema financiero como desempleados, discapacitados, migrantes, entre otros; y por último, negándose a invertir en proyectos que, aun siendo legales, estén inmersos en prácticas cuestionables, por ejemplo, armamento, manipulación genética, condiciones laborales deficientes, alcohol, tabaco, entre otros.



Los bancos éticos suelen cobrar a los usuarios intereses iguales e incluso inferiores a los de la banca tradicional, lo que no ha limitado su crecimiento ni sus márgenes. Además muestran menores cifras de morosidad que la banca tradicional. Es de resaltar entonces que no se trata de bancos menos rentables. Por el contrario. Se sabe que durante la crisis financiera del 2008 los bancos éticos europeos fueron los grandes ganadores, pues aumentaron su crecimiento de un 13% a un 15% en comparación con el crecimiento del 1% al 3% de la banca tradicional.



Uno de los líderes mundiales de banca ética que lleva más de 50 años es Triodos Bank, que nació en Holanda en 1971, se extendió por Europa y ahora en América Latina. Su nombre deriva de la expresión griega tri hodos o ‘triple vía’, que significa que aplica en el negocio bancario el enfoque de triple resultado: personas, planeta y beneficio. Hoy cuentan con casi 800 mil clientes en cinco países europeos, gestionando más de 20.200 millones de euros en activos.



Quien fuera el subdirector general de Triodos Bank en España, miembro de su Comité Ejecutivo, Vicepresidente de la Fundación Triodos, y actual presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, el catalán Joan Antoni Melé, viene liderando desde 2014 el proyecto de banca ética latinoamericana, inspirado en Triodos Bank, propuesta que incluirá a Colombia. Tendremos la oportunidad de verlo en Cali y escuchar sus ideas sobre la dignidad humana como fundamento de una nueva economía, este 8 de octubre en el Seminario Internacional Exposer promovido por el Grupo Coomeva. Vale la pena ir hasta el Centro de Eventos Valle del Pacífico o conectarse a este evento de manera virtual.



El modelo de banca ética invita a una reflexión interesante de la evolución que debemos tener desde el punto de vista organizacional no solo en la banca sino en todos los sectores económicos, lograr una economía sostenible que aporte mayores beneficios sociales. La banca ética está en crecimiento y sin duda es una interesante alternativa en este momento de la historia. Ojalá en Colombia encuentre tierra fértil y de la mano de la banca tradicional, se continúe apoyando el crecimiento de proyectos que busquen ese balance entre lo económico y social, que tanto se necesita en el mundo actual.



