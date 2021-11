Por la salud y la vida

Noviembre 29, 2021 - 11:45 p. m.

2021-11-29

Por:

José Gregorio Hernández Galindo

Se avecinan las fiestas de Navidad y Año Nuevo, durante las cuales hay lugar al encuentro entre familias y amigos. Época de paz, amor y reconciliación. Tiempo propicio para estrechar los vínculos, para el merecido descanso y para el sano esparcimiento.



Ocurre, sin embargo, que este año -como en 2020- esas festividades se deben celebrar de manera muy distinta. A ello nos obliga la expansión del Covid-19, cuyas nuevas variantes han puesto en alerta a los gobiernos de todo el planeta. La Organización Mundial de la Salud advierte que la más reciente cepa del coronavirus, proveniente del sur de África y conocida como Ómicron, presenta “un riesgo muy elevado” y existen muchas incógnitas sobre sus características.



Se trata -dice la OMS- de una “variante muy divergente con un alto número de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes y pueden estar asociadas con un potencial de escape inmunológico y una mayor transmisibilidad”. Luego el asunto no es de poca monta. Como lo hemos expresado, si bien no se trata de generar pánico, debemos reconocer que el fenómeno es suficientemente grave como para tomar conciencia del peligro que representan los eventos de contagio y transmisión de la enfermedad.



Por eso, a la vez que los gobiernos y autoridades sanitarias están en la obligación de adoptar medidas, cada uno de los habitantes tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades para preservar precauciones y cuidados proporcionados a la amenaza, que no ha desaparecido. El Covid-19 está presente y cerca. Nos acecha.



Los científicos han logrado en tiempo récord elaborar las vacunas. Aunque no garantizan protección absoluta, constituyen el medio más eficaz para disminuir los riesgos y salvar muchas vidas. Preguntémonos cuál sería el panorama actual en el mundo si no se tuvieran las vacunas.

Lo lamentable ha sido la concentración de esas vacunas en determinados países, así como la prevalencia de patentes e intereses económicos sobre la solidaridad, el bien común y las razones humanitarias.



Nuestra Carta Política establece reglas que parecen escritas para esta coyuntura, pero que provienen de 1991: “Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad” (Art. 49).

“Son deberes de la persona y del ciudadano (…) respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; (…) obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas” (Art. 95).



Vacunémonos e invitemos a otros a vacunarse. No nos descuidemos. Apliquemos medidas de bioseguridad. Evitemos las aglomeraciones. Usemos tapabocas. Lavémonos las manos. Sigamos con el distanciamiento. Hagámoslo para que no pasemos de las fiestas decembrinas a los cuidados intensivos o a las exequias.

​